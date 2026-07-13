Sicurezza, presentati 19 nuovi agenti della polizia locale. Salis: “Rinforzi per garantire il presidio del territorio”

Genova. Questa mattina a Palazzo Tursi sono stati presentati ufficialmente i 19 nuovi agenti che entreranno in servizio operativo nel Corpo della Polizia Locale di Genova a partire dal prossimo 10 agosto. All’incontro hanno preso parte la sindaca Silvia Salis, l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi e il comandante della Polizia Locale, Fabio Manzo.

I neoassunti stanno già seguendo, dallo scorso mese di giugno, un articolato percorso di formazione teorico-pratica. Questo iter è finalizzato ad acquisire tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio e con professionalità le delicate funzioni proprie della Polizia Locale. L’arrivo dei nuovi operatori rappresenta un importante investimento per la città, che consentirà di rafforzare ulteriormente il presidio del territorio e le attività di sicurezza urbana.

“Queste nuove assunzioni rafforzano la nostra Polizia Locale nel suo lavoro per il presidio quotidiano del territorio – ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis – una strada che vogliamo continuare a percorrere con altre assunzioni e lavorando anche sulle competenze e sulle conoscenze necessarie per affrontare le sfide di una grande città. La sicurezza è un tema al centro del dibattito nazionale e garantisco che questa amministrazione non scaricherà mai sulla Polizia Locale la responsabilità di un impegno che deve essere condiviso con tutte le forze dell’ordine. Dobbiamo chiedere attenzione e coordinamento ed è quello che faremo. Non dobbiamo mai perdere di vista gli obiettivi e le aspettative della cittadinanza nei confronti della Polizia Locale: il presidio territoriale e la vicinanza alle persone. Ringrazio i nuovi agenti della Polizia Locale per il lavoro che svolgeranno ogni giorno e per una scelta professionale che mette a rischio anche la loro incolumità. Da parte dell’amministrazione ci sarà la massima attenzione e garantiamo che mai la Polizia Locale sarà utilizzata per fare propaganda, ma sarà sostenuta e valorizzata nella sua funzione: sostegno alla sicurezza, presidio sul territorio e vicinanza alla cittadinanza”.

“L’ingresso di questi 19 nuovi agenti è un segnale concreto dell’impegno costante dell’Amministrazione per la tutela della nostra città – ha aggiunto l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi – Con questo ulteriore rafforzamento proseguiamo un percorso virtuoso volto a garantire un servizio sempre più efficace, tempestivo e vicino alle reali esigenze quotidiane della cittadinanza”.