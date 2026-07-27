Sicurezza sul lavoro, il M5s chiede più risorse per i controlli ma la giunta Bucci dice no

Genova. “La destra regionale oggi ha bocciato l’emendamento con cui chiedevamo di rafforzare gli organici dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal). Ha così rifiutato di destinare risorse fondamentali all’assunzione e alla stabilizzazione del personale, all’aumento dei controlli e al potenziamento della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il tutto senza nemmeno degnarsi di spiegare le ragioni del diniego. Una postura arrogante, irresponsabile e politicamente inaccettabile, soprattutto di fronte a servizi ispettivi che registrano una carenza di personale superiore al 30% e a un numero ancora drammatico di incidenti nei luoghi di lavoro”.

Lo riferisce il consigliere regionale del M5S Stefano Giordano durante la seduta di bilancio. La giunta ha espresso parere contrario senza fornire motivazioni.

L’emendamento prevedeva lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per iniziative straordinarie finalizzate al rafforzamento strutturale delle piante organiche dei servizi Psal delle aziende sanitarie liguri. A motivazione del provvedimento Giordano ha citato i dati delle ispezioni relativi al 2025: il 71,6% delle imprese è risultato irregolare a fronte di quasi 19mila infortuni denunciati nell’anno.

“Non si possono celebrare minuti di silenzio dopo ogni tragedia, esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime e poi, quando si presenta l’occasione di intervenire concretamente, votare contro senza fornire alcuna motivazione – ha attaccato Giordano -. La sicurezza sul lavoro non si tutela con le dichiarazioni di circostanza, ma assumendo personale, rafforzando la prevenzione e la formazione e garantendo controlli capillari ed efficaci. Bocciare questo emendamento significa scegliere consapevolmente di non mettere i servizi pubblici nelle condizioni di prevenire nuovi incidenti e tutelare realmente lavoratrici e lavoratori”.

Una posizione che ha mandato su tutte le furie l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e il presidente Marco Bucci, che hanno respinto le accuse di “complicità” e hanno invitato Giordano a “vergognarsi”.

“Ripeto a testa alta quanto affermato oggi in aula: è vergognoso commemorare le vittime e, nello stesso tempo, negare le risorse necessarie a evitare che altre persone perdano la vita mentre lavorano. Le offese rivolte oggi all’opposizione non cancellano i fatti: senza personale non si fanno i controlli, senza controlli si riduce la prevenzione e aumenta il rischio che si verifichino nuove tragedie. Su un tema così importante servono risposte, non insulti e silenzi assordanti”, conclude Giordano.