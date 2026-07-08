Sicurezza: in Liguria in arrivo 70 nuovi agenti della polizia di Stato

Liguria. Sono complessivamente 70 i nuovi agenti della polizia di Stato assegnati alla Liguria nell’ambito del piano di potenziamento degli organici disposto dal ministero dell’Interno.

Nel dettaglio, 34 saranno destinati alla questura di Genova, 13 alla questura di Savona, 9 al commissariato di Alassio, 7 alla questura della Spezia e 7 alla questura di Imperia. Un rafforzamento significativo della presenza dello Stato sul territorio che contribuirà a rendere ancora più efficace l’attività di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza dei cittadini.

“L’arrivo di questi nuovi operatori è una notizia molto importante per il nostro territorio e rappresenta un segnale concreto di attenzione da parte del Governo nei confronti della nostra regione – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti – desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni, che ha dimostrato grande sensibilità verso questo tema, accogliendo le istanze che, come Regione Liguria, abbiamo rappresentato attraverso un’interlocuzione costante e con una specifica nota con la quale avevamo richiesto il potenziamento degli organici della polizia di Stato sul nostro territorio. L’attenzione del sottosegretario Molteni nei confronti della Liguria non è mai mancata – conclude l’assessore – la sua partecipazione ai primi Stati Generali della polizia locale, organizzati da Regione Liguria lo scorso dicembre a Savona, ne è stata un’ulteriore dimostrazione. Per questo lo ringrazio ancora una volta e per suo tramite, ringrazio il ministro Matteo Piantedosi per la collaborazione istituzionale, con l’auspicio di poterlo accogliere nuovamente presto nella nostra regione per proseguire insieme il lavoro a favore della sicurezza delle nostre comunità”.