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Disposizioni

Sicurezza, anche la Guardia di Finanza rafforza i controlli: in campo due elicotteri

Le fiamme gialle hanno disposto il potenziamento dei controlli sia via terra sia in mare

guardia di finanza

Genova. Anche la Guardia di Finanza scende in campo per il nuovo piano estivo sulla sicurezza interforze disposto per il periodo estivo.

Le fiamme gialle hanno disposto il potenziamento dei controlli sia via terra sia in mare. Il comando provinciale di Genova opererà attraverso un sistema d’azione coordinato che si concentrerà su spaccio, reati predatori e malamovida.

Quanto al presidio del mare, il Reparto Operativo Aeronavale di Genova (ROAN) interverrà attraverso lo schieramento di unità navali nelle principali località turistiche costiere per i mesi di luglio e agosto. I controlli saranno aumentati nelle principali località del Golfo del Tigullio, tra Chiavari, Lavagna, Portofino, Rapallo, Riva Trigoso, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli.

Un controllo del “territorio marittimo” che sarà reso ancor più capillare attraverso l’impiego anche di due elicotteri MH-169 della Sezione Aerea di Genova, che perlustreranno le coste con dedicate ricognizioni.

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