Il ponente si mobilita per la sicurezza, fiaccolata a Sestri. Contro presidio di Anpi: “No all’intolleranza”

Genova. “Il ponente insieme per la sicurezza”. È questo lo slogan con cui è stata organizzata per le 21 di lunedì a Sestri Ponente la fiaccolata del gruppo Genova Insicura, cui ha aderito l’Unione dei Comitati Genovesi (Ucg). Un’iniziativa che ha creato non poche tensioni, sia per la genesi sia per i contenuti della protesta.

La fiaccolata da piazza Baracca per chiedere più sicurezza

“Tutti i cittadini del ponente, associazioni e comitati dei quartieri sono chiamati a partecipare e a far sentire la propria voce – si legge nel post che annuncia la manifestazione – La sicurezza è un diritto di tutti e l’unione l’unica soluzione”.

L’appuntamento è in piazza Baracca, da dove i partecipanti partiranno in corteo per attraversare le vie della delegazione. Si tratta della seconda iniziativa organizzata da Genova Insicura, gruppo nato sui social, dopo la “camminata per la sicurezza” a Cornigliano. Nei giorni scorsi si è inoltre chiusa la raccolta firme lanciata da alcuni residenti di Pegli per chiedere proprio più sicurezza e attenzione al territorio, con più agenti e telecamere.

L’iniziativa ha diviso la comunità ponentina. Da un lato chi ha aderito, tra residenti e commercianti, esasperato per i numerosi episodi di degrado e violenza che si sono verificati nella zona, dall’altro chi ritiene che si tratti di un’iniziativa che getta benzina sul fuoco dell’intolleranza. Tra loro Anpi, che ha organizzato un contro presidio alla stessa ora e nello stesso luogo.

Massimo Bisca (Anpi): “ Sui valori di solidarietà e fratellanza non si può essere apartitici”

“Ci saranno le sezioni dell’Anpi del ponente con altre associazioni del territorio – spiega Massimo Bisca, presidente di Anpi Genova. Il nostro è un presidio per rimarcare i valori di solidarietà, oltretutto Sestri Ponente, in quanto a sacrifici per permetterci di avere questi, valori ha pagato parecchio. Le nostre radici sono nei valori di solidarietà e fratellanza, e su questi valori non si può essere apartitici. Sono quelli che ci hanno permesso di ricostruire un Paese”

A intervenire sul tema è stato anche il presidente del Municipio Ponente, Matteo Frulio, che avrebbe partecipato alla fiaccolata ma si trova in Sardegna per impegni istituzionali: “La questione sicurezza va affrontata su più livelli – spiega – Noi stiamo lavorando con i mezzi che abbiamo a disposizione: il personale è quello. Non è solo una questione amministrativa locale, ma anche di carattere amministrativo delle forze dell’ordine. Comune e Municipio fanno una serie di segnalazioni sulle situazione più critiche e ci si muove con ciò che si ha a disposizione, è poi il prefetto, e quindi lo Stato, a decidere se e quanti agenti mandare in rinforzo. Abbiamo chiesto pattuglie interforze, come già avevo chiesto nel 2019 quando ero assessore municipale alla sicurezza, e ci sono presidi ogni fine settimana a Multedo, Pegli, Voltri, e in val Varenna, con sei e a volte nove agenti. Non siamo qui a guardare ciò che succede: noi facciamo sanzioni, si interviene subito e tutte le voci vengono e verranno ascoltate, ci stiamo muovendo”.

Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha confermato che sarà in piazza Baracca con l’Anpi: “Dopo la manifestazione del 30 giugno, Genova torna a mostrarsi per quello che è: una città antifascista, lontana da ogni deriva razzista e xenofoba – si legge in una nota – Partecipiamo al presidio dell’Anpi per difendere la memoria e il presente di Sestri e di Genova. Di fronte ai tentativi di riabilitare posizioni ignobili, la risposta è una sola: quelle idee sono già state sconfitte dalla Storia”.

La replica di Genova Insicura e l’annuncio dell’assessora Ferro: “Fratelli d’Italia ci sarà”

Ad Anpi ha risposto Genova Insicura, che ha ribadito che “abbiamo dichiarato pubblicamente che la nostra iniziativa è inclusiva, civica e apartitica. Rivolgiamo pertanto un appello a tutte le organizzazioni e a tutte le persone che saranno presenti affinché prevalgano il senso civico, il rispetto reciproco e la responsabilità. La nostra manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle istituzioni, delle forze dell’ordine e del diritto costituzionale Noi continueremo a fare ciò che abbiamo sempre annunciato: camminare insieme, in modo composto e civile, per chiedere più sicurezza, più attenzione ai quartieri e risposte concrete alle preoccupazioni dei cittadini”.

Alla fiaccolata parteciperà anche Fratelli d’Italia, come confermato dall’assessora regionale Simona Ferro: “Riteniamo che la sicurezza rappresenti un pilastro fondamentale della qualità della vita e della piena fruibilità degli spazi pubblici. Contrastare criminalità, degrado e marginalità significa difendere il diritto dei cittadini a vivere serenamente i propri quartieri”.