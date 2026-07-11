Sicurezza e tecnologia, approvato un piano da 2 milioni per l’illuminazione pubblica dei quartieri

Genova. Una città più illuminata, più sicura e tecnologicamente all’avanguardia. La Giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Massimo Ferrante, ha approvato questa mattina il programma straordinario per l’anno 2026 destinato agli impianti di illuminazione pubblica e tecnologici. L’investimento complessivo ammonta a oltre due milioni di euro e si inserisce nella storica cornice dei contratti di servizio con l’azienda partecipata A.S.Ter. S.p.A., confermando la scelta strategica dell’affidamento in house per garantire tempestività ed efficienza operativa.

L’approvazione arriva alla conclusione di un percorso di pianificazione e ascolto del territorio. La definizione delle priorità ha visto la partecipazione coordinata degli uffici centrali di Palazzo Tursi, delle strutture municipali e della stessa A.S.Ter., che hanno incrociato le segnalazioni dei cittadini con le urgenze tecniche e le necessità strutturali dei singoli quartieri.

Sotto il profilo finanziario, la copertura dell’intero pacchetto di interventi, quantificato esattamente in 2.062.041,96 euro, avverrà tramite il ricorso a nuovi mutui o attraverso la devoluzione di quote di finanziamenti già contratti, configurandosi a tutti gli effetti come una spesa di investimento a lungo termine sulla qualità della vita urbana.

Il programma si distingue per il totale rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Una specifica relazione di congruità redatta dalla Direzione Opere Pubbliche e Manutenzioni ha infatti certificato la piena legittimità dell’affidamento diretto ad A.S.Ter. S.p.A.

Per garantire la massima efficacia nell’esecuzione dei lavori e la capacità di rispondere a eventuali imprevisti in corso d’opera, il Comune ha inoltre istituito un tavolo permanente di monitoraggio guidato dalle direzioni tecniche e dai Municipi, incaricato di seguire passo dopo passo i cantieri.

«Questo provvedimento va ben oltre la semplice manutenzione straordinaria, poiché rappresenta un investimento strategico sulla sicurezza percepita e reale dei nostri quartieri, oltre che sulla sostenibilità delle infrastrutture urbane- dichiara l’assessore alle Manutenzioni Massimo Ferrante– Abbiamo stanziato oltre due milioni di euro per ridisegnare la mappa della luce a Genova, un risultato straordinario frutto di una sinergia totale tra l’assessorato, i Municipi e i tecnici di A.S.Ter. La nostra scelta di procedere con l’affidamento in house, certificata da rigorosi criteri di congruità economica, rivendica il valore del controllo pubblico sui servizi essenziali. Non stiamo solo sostituendo lampade, ma stiamo modernizzando l’ossatura tecnologica della città attraverso un programma flessibile che monitoreremo costantemente per adeguarlo alle reali e mutate esigenze dei genovesi».