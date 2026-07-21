Sicurezza sugli autobus, oggi il vertice in prefettura. Salis: “Serve azione interforze e più risorse per i comuni”

Genova. Un tavolo per provare a correre ai ripari rispetto agli ultimi episodi di violenza avvenuti sugli autobus di Genova. Questo il vertice che si terrà questa mattina alle ore 12, in prefettura, dove si confronteranno, oltre a prefetta e sindaca anche gli assessori comunali alla Mobilità e alla Sicurezza Emilio Robotti e Arianna Viscogliosi, i vertici di questura, carabinieri e guardia di finanza, nonché il comandante della polizia locale, la direzione di Amt Genova e i sindacati dei trasporti: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Cub.

Una situazione che allarma soprattutto per i lavoratori, esposti a violenze e nel mezzo di quello che sembra essere una deriva sociale: ieri mattina alcuni lavoratori Amt, nell’ambito dello sciopero indetto dall’Ugl, hanno protestato proprio davanti alla prefettura chiedendo forze dell’ordine a bordo degli autobus delle linee notturne, cabine di guida protette e maggiori tutele.

Ma la convocazione del tavolo in prefettura è stata soprattutto voluta dall’amministrazione locale per potenziare i controlli sui mezzi pubblici attraverso un’azione coordinata tra polizia locale e forze dell’ordine. Salis è tornata a ripeterlo anche oggi: “La polizia locale da sola non può farcela, questo è un problema che hanno tutti i sindaci, serve un’azione interforze e servono maggiori risorse”.

Tensione alle stelle

A far scoppiare il caso, tre episodi di violenza ai danni di autisti Amt avvenuti nel giro di una settimana. Il primo allarme è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì scorso sulla linea 71, nella zona di San Carlo di Cese, dove un autobus è stato devastato al suo interno e poi preso a pietrate da un gruppo di giovani che, dopo essersi affrontati a bordo del mezzo, ha continuato l’aggressione dall’esterno. La corsa è stata ovviamente interrotta, tra il panico dei passeggeri.

Intorno alle 21, sempre di venerdì scorso, sulla linea 160, un’autista è stata aggredita durante il servizio a seguito di problemi di viabilità: un motociclista l’ha schiaffeggiata, ritenendo che avrebbe dovuto essere il bus a fare retromarcia in un punto particolare. La lavoratrice è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto Soccorso, spiegano da Orsa Tpl, dove si trova per gli accertamenti e il referto medico.

A questi due episodi si aggiunge quello che si è verificato lunedì, quando un autobus arrivati al capolinea del Biscione è stato preso a pietrate da un gruppo di giovani in sella ai motorini, che hanno atteso che l’autista arrivasse a fine turno.

Lavoratori in allarme

Ieri a protestare sono stati i lavoratori, che hanno fatto scattare uno sciopero dedicato al tema sicurezza: “Lo sciopero di ieri mattina ha avuto una adesione molto alta, segno che i lavoratori sono stufi oltre ogni ragionevole modo di questa situazione, sia per i turni sempre più stressanti ma soprattutto per le continue aggressioni nei loro confronti – scrive in una nota Cub Trasporti – in tutto questo l’azienda e le istituzioni non hanno fatto in passato, e non stanno facendo oggi, assolutamente nulla per proteggere concretamente i lavoratori di AMT che sono diventati il bersaglio preferito dei disadattati che girano per la città”.

“Il personale viaggiante non riesce a lavorare serenamente sapendo che da un momento all’altro può scoppiare una lite o peggio – aggiunge il sindacato – Questo sarà il primo sciopero, seguito da altre iniziative che speriamo siano partecipate da molti lavoratori, in modo da mettere azienda e istituzioni davanti alle loro responsabilità e fargli sentire il nostro fiato sul collo I lavoratori di AMT hanno il diritto di poter lavorare serenamente e sentirsi protetti dal proprio datore di lavoro e dalle istituzioni”.