Si sdraia sull’ingresso del Tribunale dei minori perché vuole rivedere i figli e aggredisce una carabiniera: arrestata

Genova. La protesta andava avanti da alcuni giorni ma ieri è degenerata. Per questo una donna tunisina di 48 anni è stata arrestata ieri dai carabinieri per resistenza e lesioni davanti al tribunale dei minori di Genova.

La donna, con problemi psichiatrici, da giorni si presentava davanti al Tribunale chiedendo di poter rivedere i due figli, che da due anni stati collocati in comunità proprio per i problemi della donna.

Nei giorni scorsi aveva anche cominciato sdraiarsi a terra per impedire l’accesso agli uffici di magistrati e personale tanto che il presidente del tribunale aveva dovuto aprire un accesso secondario. Ieri la rabbia della donna sarebbe esplosa in particolare nei confronti di una carabiniera che cercava di convincerla a spostarsi e che ha riportato delle lesioni.

Stamattina nel corso del processo per direttissima l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto per la donna l’obbligo di firma. Lei, davanti al giudice e al pm Andrea Ranalli, che aveva chiesto i domiciliari, ha annunciato che lunedì tornerà davanti al tribunale.