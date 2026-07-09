Sestri Levante, danneggiano la statua di Guareschi: ora devono pagare quasi 6.500 euro

Sestri Levante. Dovranno versare la somma di 6.484 euro per ripristinare la statua dedicata a Giovannino Guareschi, danneggiata nella notte tra il 25 e il 26 aprile scorsi nella piazzetta del borgo di Trigoso. La giunta comunale di Sestri Levante ha approvato la proposta di atto di transazione con le persone identificate dagli organi di polizia come responsabili del danneggiamento dell’opera (due maggiorenni e un minorenne).

La delibera recepisce il risarcimento integrale del danno patrimoniale subìto dall’ente. Sulle persone identificate dalle telecamere di videosorveglianza e dalle indagini di polizia locale e carabinieri pende inoltre un procedimento penale presso la Procura di Genova per il reato di danneggiamento aggravato.

L’importo della transazione corrisponde al preventivo fornito dall’autore dell’opera che si occuperà del restauro e della ricollocazione della scultura, comprensivo di trasporto, lavorazioni in fonderia, supervisione dell’artista e opere murarie.

“L’amministrazione esprime soddisfazione per l’intenzione di riparare il prima possibile il danno provocato alla statua di Guareschi e auspica che comportamenti del genere non abbiano più a ripetersi. La cosa pubblica appartiene a tutti e merita rispetto”, è il commento dell’assessore agli Affari Legali Luigi Ceffalo.