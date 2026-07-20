Sestri Levante si prepara alla Barcarolata: ecco tutte le novità

Sestri Levante. Domenica 26 luglio torna a Sestri Levante la Barcarolata, uno degli appuntamenti più iconici e attesi dell’estate sestrese. Scenario, come da tradizione, la Baia del Silenzio: la sfilata prenderà il via alle ore 21.00

L’evento vede protagonisti i cittadini – come singoli o raggruppati tra associazioni, quartieri o amici – impegnati in una sfida di creatività per realizzare l’imbarcazione più divertente, bella e originale. Le barche si confronteranno in baia davanti alla giuria, quest’anno composta ancora una volta dai Sindaci dei Comuni di: Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Chiavari, Levanto e Casarza Ligure. A difendere il titolo è Pila sul Gromolo.

Tra le novità di questa edizione, l’istituzione di una seconda giuria formata da bambini selezionati dalla Lega Navale di Sestri Levante, che affianca il Comune nell’organizzazione della manifestazione insieme a Mediaterrano e agli sponsor locali: La Sciamadda dei Vinacceri Ballarini, bar Bistrò, ristorante Besugo, Tigullio Color, Ristorante Portobello, Baia Viaggi, Sol Levante, Piscina dei Castelli, Remax, Consorzio Sestri Levante In, Wire. La direzione artistica anche quest’anno sarà affidata a Flying Donkeys.

A condurre la serata sarà Andrea Carretti, voce del Genoa allo stadio che animerà la manifestazione dal Leudo ancorato al centro della Baia. Dopo la proclamazione dei vincitori, spazio al tradizionale spettacolo pirotecnico.

«La Barcarolata è un appuntamento importante del nostro calendario – dichiara l’Assessore agli Eventi del Comune di Sestri Levante Luca Bacherotti – Anche perché è molto sentito e partecipato dalla cittadinanza. C’è chi ha il Palio e noi abbiamo la Barcarolata. Vi aspettiamo numerosi».