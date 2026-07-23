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Controlli

Sestri Levante, scatta il servizio di security per le serate della movida estiva

Il servizio, affidato alla società genovese Polinform, prevede la presenza di quattro operatori in servizio dalle 22 alle 6

Generico luglio 2026
Foto LevanteNews

Sestri Levante. È scattato ieri sera il servizio di security estivo integrativo notturno, disposto dal Comune per rafforzare i controlli nelle serate di maggior presenze.

Il servizio, affidato alla società genovese Polinform, prevede la presenza di 4 operatori in servizio dalle 22 alle 6, nelle notti tra mercoledì e giovedì e tra sabato e domenica fino al 29 agosto prossimo. Lavoreranno anche in collaborazione con la security dei bar del centro storico. Un presidio rafforzato è previsto anche per la Barcarolata del 26 luglio, quando 4 operatori saranno impegnati dalle 19 alle 24 nel controllo dei varchi di accesso alla manifestazione.

L’iniziativa, individuata dall’amministrazione dopo un confronto con le forze dell’ordine e le associazioni di categoria del centro storico, si affianca alle pattuglie notturne già attive della polizia locale nelle stesse serate e punta ad aumentare il senso di sicurezza di residenti e visitatori nel periodo di massima frequentazione estiva.

Aggiunge il sindaco Francesco Solinas: “Colgo l’occasione per ricordare, tra i vari provvedimenti presi per una Sestri Levante più accogliente, l’entrata in vigore di un’apposita ordinanza per limitare il fenomeno del consumo di alcol tra gruppi giovanili, in particolare tra minorenni; il servizio notturno della Polizia Locale; i controlli, anche in borghese, da parte delle Forze dell’Ordine nei locali della Movida e il continuo confronto con le Forze dell’Ordine locali e con gli esercenti”.

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