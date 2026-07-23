Sestri Levante, scatta il servizio di security per le serate della movida estiva

Sestri Levante. È scattato ieri sera il servizio di security estivo integrativo notturno, disposto dal Comune per rafforzare i controlli nelle serate di maggior presenze.

Il servizio, affidato alla società genovese Polinform, prevede la presenza di 4 operatori in servizio dalle 22 alle 6, nelle notti tra mercoledì e giovedì e tra sabato e domenica fino al 29 agosto prossimo. Lavoreranno anche in collaborazione con la security dei bar del centro storico. Un presidio rafforzato è previsto anche per la Barcarolata del 26 luglio, quando 4 operatori saranno impegnati dalle 19 alle 24 nel controllo dei varchi di accesso alla manifestazione.

L’iniziativa, individuata dall’amministrazione dopo un confronto con le forze dell’ordine e le associazioni di categoria del centro storico, si affianca alle pattuglie notturne già attive della polizia locale nelle stesse serate e punta ad aumentare il senso di sicurezza di residenti e visitatori nel periodo di massima frequentazione estiva.

Aggiunge il sindaco Francesco Solinas: “Colgo l’occasione per ricordare, tra i vari provvedimenti presi per una Sestri Levante più accogliente, l’entrata in vigore di un’apposita ordinanza per limitare il fenomeno del consumo di alcol tra gruppi giovanili, in particolare tra minorenni; il servizio notturno della Polizia Locale; i controlli, anche in borghese, da parte delle Forze dell’Ordine nei locali della Movida e il continuo confronto con le Forze dell’Ordine locali e con gli esercenti”.