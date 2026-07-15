Sestri Levante, ragazzina risucchiata dalla pompa della piscina: grave al Gaslini

Sestri Levante. Una ragazzina di 13 anni è stata portata d’urgenza all’ospedale Gaslini dopo essere stata risucchiata sott’acqua nella piscina dello stabilimento balneare frequentato con i genitori.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. La ragazzina stava nuotando nella piscina dello stabilimento dei bagni Segesta, sul lungomare di Sestri, quando è finita sott’acqua. Le prime ipotesi indicano che a trascinarla sotto sia stato il bocchettone della pompa della piscina, che le ha intrappolato i capelli, ma la Capitaneria di Porto sta ancora svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto. La piscina è stata sequestrata.

La tredicenne è stata soccorsa inizialmente dall’ambulanza e dell’automedica, ma viste le sue condizioni è stato disposto il trasferimento urgente in ospedale con l’elicottero dei vigili del fuoco.

A fine maggio un episodio simile si era verificato a Celle Ligure, dove una bambina tedesca di tre anni era stata risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio del residence in cui alloggiava con la famiglia. Le sue condizioni, inizialmente gravissime, erano poi migliorate con il passare dei giorni e le cure mediche.