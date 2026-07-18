Stretta sull’alcol al Setri Levante: vietato circolare di notte con bevande alcoliche

Sestri Levante. Primo giro di vite dell’amministrazione comunale di Sestri Levante per contrastare il consumo di alcol tra i minori e i problemi di ordine pubblico legati alla movida. Come annunciato nei giorni scorsi e ribadito in Consiglio comunale, il sindaco Francesco Solinas ha firmato un’ordinanza che introduce nuove limitazioni sul possesso di bevande alcoliche nelle ore notturne.

Il provvedimento vieta, dalle 22 alle 6, di circolare o sostare su tutto il territorio comunale con bevande alcoliche contenute in bottiglie o altri contenitori – in vetro, plastica, alluminio, lattine, tetrapak o materiali analoghi – sia aperti sia chiusi. L’unica eccezione riguarda i bicchieri di plastica monouso destinati al consumo personale e di dimensioni ordinarie.

In caso di controllo, chi sarà trovato in possesso di contenitori vietati dovrà provvedere all’immediato smaltimento sia del contenitore sia del suo contenuto.

“Si tratta di un provvedimento che le forze dell’ordine e la Polizia Locale hanno richiesto, uno strumento per poter intervenire quando si intercettano gruppi di ragazzini che raggiungono Sestri Levante con sacchetti pieni di superalcolici”, spiega il sindaco Francesco Solinas.

Il primo cittadino annuncia inoltre un rafforzamento dei controlli: “Sono previsti specifici servizi anche in stazione e in tutte quelle zone dove è noto che questi gruppi si radunano”.

L’ordinanza resterà in vigore fino all’ultima domenica di settembre 2026 e rappresenta il primo tassello delle misure che il Comune intende adottare per contenere il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani e garantire maggiore sicurezza sul territorio durante la stagione estiva.