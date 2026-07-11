Serie A1: Jelena Vukovic rinnova con il Rapallo Pallanuoto

Rapallo. Un’altra importante conferma per il club, che prosegue nella costruzione della squadra mantenendo al centro del proprio progetto le atlete che hanno dimostrato qualità, affidabilità e piena adesione ai valori della società. Continuità, crescita e senso di appartenenza rappresentano le basi sulle quali il Rapallo Pallanuoto intende affrontare le sfide della prossima stagione.

Marcatore numero 10 della formazione gialloblù, Vukovic si è distinta per determinazione, spirito di sacrificio e costanza, qualità che ne hanno fatto una pedina preziosa all’interno del gruppo.

«È una grande gioia poter continuare la mia avventura con il Rapallo Pallanuoto. Rinnovare questo contratto è stato naturale, perché fin dal primo momento mi sono sentita a casa. Qui ho trovato un ambiente che mi ha accolto e una società nella quale ripongo grande fiducia, sia per il lavoro quotidiano sia per il progetto e i piani futuri. Sono felice di poter continuare questo percorso che stiamo costruendo insieme. Non vedo l’ora di ricominciare e di dare il massimo nella prossima stagione», dichiara Jelena Vukovic.

Il presidente Enrico Antonucci commenta con soddisfazione il rinnovo: «Jelena ha saputo inserirsi fin da subito nel nostro ambiente, dimostrando professionalità, disponibilità e grande attaccamento alla squadra. Siamo convinti che la continuità sia uno degli elementi fondamentali per crescere e il suo rinnovo va proprio in questa direzione. Siamo felici che abbia scelto di condividere ancora il nostro percorso e siamo certi che potrà dare un contributo importante al raggiungimento dei nostri obiettivi.»

Con la conferma di Jelena Vukovic, il Rapallo Pallanuoto prosegue il lavoro di costruzione del roster per la stagione 2026/2027, consolidando un gruppo che guarda al futuro con entusiasmo, ambizione e la volontà di continuare a crescere insieme.