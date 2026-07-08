Serie A1: Giuditta Galardi rinnova con il Rapallo Pallanuoto

Il Rapallo Pallanuoto annuncia il rinnovo del contratto di Giuditta Galardi, che vestirà ancora la calottina gialloblù nella stagione 2026/2027.

Una conferma che testimonia la volontà della società di dare continuità a un progetto costruito su basi solide, valorizzando le atlete che hanno dimostrato qualità tecniche, carattere e piena condivisione dei valori del club. Il Rapallo Pallanuoto continua così a investire su un gruppo che, negli anni, ha saputo creare un forte senso di appartenenza e una chiara identità dentro e fuori dalla vasca.

Centroboa di grande esperienza e punto di riferimento per la squadra, Giuditta Galardi rappresenta uno dei tasselli più importanti del roster gialloblù, pronta a mettere ancora una volta il proprio talento e la propria determinazione al servizio del gruppo.

«La stagione passata è stata molto impegnativa. Non è stato facile lavorare e giocare insieme e, fino all’ultimo, ho pensato di smettere o comunque di rallentare. Però la parte finale del campionato mi ha lasciato davvero tanto amaro in bocca e non potevo chiudere così. Ho ancora voglia di mettermi in gioco e sono molto contenta di farlo ancora con il Rapallo Pallanuoto. Ci sono grandi ambizioni per il futuro e sono felice di poter contribuire alla crescita della società e di continuare a far parte di questo progetto» dichiara Giuditta Galardi.

Il presidente Enrico Antonucci accoglie con soddisfazione il rinnovo: «Giuditta è un’atleta di assoluto valore, ma soprattutto una persona che in questi anni ha saputo interpretare al meglio lo spirito del Rapallo Pallanuoto. La sua esperienza, la sua determinazione e il suo senso di responsabilità rappresentano un patrimonio importante per tutto il gruppo. Siamo convinti che dare continuità a un nucleo di giocatrici che conoscono la nostra realtà e condividono il nostro percorso sia la scelta migliore per affrontare con ambizione le sfide che ci attendono.»

Con il rinnovo di Giuditta Galardi, il Rapallo Pallanuoto aggiunge un altro tassello fondamentale alla costruzione della squadra per la stagione 2026/2027, proseguendo un percorso che punta su continuità, qualità e sulla volontà di crescere insieme, con l’obiettivo di consolidarsi ai vertici della pallanuoto italiana ed europea.