Serie A1: Ginevra Aprea è una nuova giocatrice del Rapallo Pallanuoto

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto continua a investire sui giovani talenti e annuncia l’arrivo di Ginevra Aprea, esterno classe 2007, una delle promesse più interessanti della pallanuoto italiana.

Proveniente dalla SIS Roma, Aprea approda in gialloblù mentre è impegnata con la Nazionale italiana agli Europei Under 20 di Oeiras, in Portogallo, confermando il valore di un’atleta che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante anche in azzurro.

Un innesto che guarda al presente ma soprattutto al futuro, in linea con il progetto del Rapallo Pallanuoto, da sempre attento alla crescita delle giovani giocatrici e alla valorizzazione dei migliori talenti del panorama nazionale.

«Siamo felici di accogliere Ginevra nella nostra famiglia – commenta il presidente Enrico Antonucci –. È una ragazza giovane ma già dotata di qualità importanti e di grande personalità. Crediamo fortemente nel suo potenziale e siamo convinti che, lavorando con il nostro staff e insieme alle compagne più esperte, potrà continuare il proprio percorso di crescita e ritagliarsi uno spazio importante».

Entusiasta anche la nuova giocatrice gialloblù: «Sono davvero felice di entrare a far parte del Rapallo Pallanuoto. Fin dal primo momento ho percepito grande fiducia e un progetto ambizioso. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, conoscere le mie compagne e lavorare ogni giorno per crescere e dare il massimo per questa squadra.»

Con l’arrivo di Ginevra Aprea, il Rapallo Pallanuoto aggiunge entusiasmo, qualità e prospettiva a un organico che continua a prendere forma, con l’obiettivo di confermarsi competitivo ai massimi livelli e di costruire il proprio futuro valorizzando i migliori giovani della pallanuoto italiana.