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I nomi

Crollo ponte Morandi: dai vertici Aspi a quelli di Spea sino al Mit, tutte le condanne fotogallery

La sentenza è stata letta alle 14 nell’aula “bunker” di palazzo di giustizia dal giudice Paolo Lepri, presidente del collegio, una lettura durata una ventina di minuti

Sentenza Ponte Morandi

Genova. Si chiude con 32 condanne e 25 assoluzioni il processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, con quella dell’amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, più alta di tutte le altre: dodici anni di reclusione.

La sentenza è stata letta alle 14 nell’aula “bunker” di palazzo di giustizia dal giudice Paolo Lepri, presidente del collegio, una lettura durata una ventina di minuti.

Sentenza ponte Morandi, tutte le condanne

Per Michele Donferri Mitelli, ex numero tre di Aspi, 11 anni di reclusione. I giudici hanno poi condannato Maurizio Ceneri, responsabile ufficio collaudi e controlli Spea, ed Emanuele De Angelis, direttore tecnico di Spea e progettista del retrofitting, a dieci anni di reclusione: l’accusa ne aveva chiesti 13 per ciascuno.

Giampaolo Nebbia, responsabile ufficio funzione centrale e servizi esercizio Spea, è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere, Riccardo Mollo, direttore generale Aspi, a 8 anni e 6 mesi. Per Fulvio Di Taddeo,  responsabile ufficio manutenzione opere strutturali Aspi, 8 anni di reclusione, per Mauro Malgarini, direttore ufficio manutenzione opere strutturali Aspi, e Massimo Meliani, responsabile ufficio opere d’arte direzione 1°, 2°, 3° e 9° tronco Aspi, la condanna è a 7 anni di reclusione.

Maro Vezil, responsabile servizi esercizio Spea, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione; Gabriele Camomilla, responsabile condirezione centrale tecnica Aspi negli anni Novanta, a 6 anni di reclusione.

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Sentenza crollo Ponte Morandi

Cinque anni e 6 mesi per Paolo Berti, direttore centrale operazioni Aspi e per Antonino Galatà, amministratore delegato Spea; 5 anni per Carlo Casini, responsabile ufficio sorveglianza 1° tronco Spea, e Mauro Coletta, capo Direzione generale per il controllo sulle concessioni autostradali al Mit.

Per Lanfranco Bernardini (responsabile ufficio progetti opere complementari e manutenzione Spea), Lucio Ferretti Torricelli (responsabile opere d’arte Spea), Stefano Marigliani (direttore 1° tronco Aspi al momento del crollo), Riccardo Rigacci (direttore 1° tronco Aspi al momento del crollo) e Mariano Romagnolo (per 5 anni responsabile ufficio ponti e viadotti Aspi) la pena è di 4 anni e 6 mesi.

Paolo Agnese (responsabile ufficio tecnico direzione 1° tronco Aspi), Serena Allemanni (Spea), Claudio Bandini (responsabile ufficio tecnico-progettuale Aspi), Antonio Brencich (docente universitario, consulente del comitato del Provveditorato alle opere pubbliche di Liguria e Piemonte chiamato a valutare il progetto di ristrutturazione tiranti presentato da Autostrade), Marita Giordano, Paolo Strazzullo (responsabile ufficio tecnico e impianti direzione 1° tronco Aspi e Rup del progetto di retrofitting) e Carmine Testa (responsabile dell’ufficio ispettivo territoriale di Genova del Mit) sono stati condannati alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione.

Infine Mario Bergamo (direttore centrale maintenance e investimenti esercizio Aspi), Salvatore Buonaccorso (funzionario del Provveditorato opere pubbliche di Liguria e Piemonte, membro del comitato chiamato a valutare il progetto di ristrutturazione tiranti presentato da Autostrade), Matteo De Santis ( responsabile ufficio progettazione, sorveglianza opere strutturali e gallerie Aspi), Giorgio Fabriani (ex direttore 1° tronco Aspi) e Michela Franzese i giudici hanno stabilito 1 anno, 11 mesi e 5 giorni di reclusione. Tutti sono stati condannati a pagare le spese processuali.

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