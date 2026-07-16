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Aiuto

Semestre aperto per Medicina e Odontoiatria, l’Università di Genova fornisce strumenti gratuiti per prepararsi

C'è un portale dedicato che consente l'autovalutazione e il supporto alla preparazione

studenti universitari unige medicina

Genova. L’Università di Genova informa che le future studentesse e i futuri studenti interessati a iscriversi ai corsi di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria possono già accedere agli strumenti gratuiti di orientamento e preparazione messi a disposizione attraverso il portale nazionale www.semestreaperto-medodovet.it.

UniGe aderisce infatti al modello organizzativo nazionale coordinato dalla Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) e realizzato dal Cisia (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso), che accompagna il nuovo semestre aperto (“semestre filtro”) previsto per l’anno accademico 2026/2027.

Il portale offre gratuitamente:

Esercitazioni di autovalutazione in Biologia, Chimica e Fisica;
Mooc (Massive Open Online Course) dedicati alla preparazione iniziale;
Esercitazioni strutturate e simulazioni d’esame, rese disponibili progressivamente, in linea con il calendario nazionale.

Gli strumenti hanno finalità di orientamento, autovalutazione e supporto alla preparazione e non sostituiscono le prove previste dal percorso del semestre aperto.

L’accesso ai servizi è gratuito e avviene previa registrazione sul portale nazionale.

 

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