Scuole dell’Infanzia comunali, pubblicate le graduatorie definitive per l’anno scolastico 2026/2027

Genova. Il Comune di Genova ha formalizzato l’approvazione delle graduatorie definitive per l’accesso alle Scuole dell’Infanzia comunali relative all’anno scolastico 2026/2027. Con una recente determinazione dei Servizi Educativi, Tursi ha preso atto in via ufficiale degli elenchi e dei successivi scorrimenti aggiornati a luglio, a seguito delle prime ricollocazioni e delle assegnazioni dei posti rimasti vacanti.

Il provvedimento sancisce l’assegnazione dei posti per centinaia di famiglie genovesi nelle diverse strutture del territorio cittadino (dalle scuole San Pietro e Primavera alla Guido Rossa, Firpo, Colombo e molte altre), stabilendo lo stato delle domande tra ammessi e liste d’attesa. Gli uffici comunali proseguiranno nei prossimi mesi con la gestione dinamica delle graduatorie: in caso di rinunce o a seguito delle verifiche sui requisiti dichiarati dalle famiglie, si procederà con ulteriori scorrimenti per coprire tutti i posti ancora disponibili.

Le famiglie interessate possono verificare lo stato della propria domanda consultando il portale online dei Servizi Educativi del Comune di Genova a questo LINK