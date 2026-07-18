Scuole, il Comune rimodula i fondi: sbloccati 800mila euro per la sicurezza di Govi e Cavallotti

Genova. Sicurezza, efficienza e spazi moderni per gli studenti genovesi. La giunta comunale ha dato il via libera al terzo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, che introduce un’ottimizzazione dei capitoli di spesa dedicati all’edilizia scolastica e alle manutenzioni straordinarie.

La rimodulazione ha interessato in primo luogo i cantieri dell‘IC Borzoli. Per assecondare le tempistiche dei lavori pnr in corso, il progetto originario è stato suddiviso: un primo lotto da 1.1 milioni di euro è stato inserito a Piano Investimenti e verrà attuato in variante per completare la Scuola Materna Comunale “Arcobaleno“. Il definitivo completamento dell’intervento all’Ic Borzoli, per un valore di 1,4 milioni, è stato programmato al 2027, subito dopo la chiusura della tranche principale pnrr.

La suddivisione ha permesso di liberare risorse immediate e finanziare con 800.000 euro la manutenzione straordinaria della scuola primaria G. Govi e dell’infanzia Cavallotti di via Cavallotti (coperture, soffitti e messa in sicurezza). Inoltre, sono stati aggiunti 600.000 euro al contratto di servizio con Aster per il piano straordinario di asfaltature e ripristino dei marciapiedi.

“Con questa rimodulazione salvaguardiamo lavori che incidono direttamente sulle condizioni nelle quali studenti e personale vivono ogni giorno la scuola – dice la sindaca di Genova, Silvia Salis – quando cambiano i tempi di un cantiere, un’amministrazione deve saper aggiornare le proprie scelte senza perdere risorse e senza rinviare gli interventi necessari. Ed è ciò che facciamo con questa operazione: proseguiamo con il completamento della scuola Arcobaleno e dell’IC Borzoli e utilizziamo subito 800 mila euro per intervenire sulle coperture e sui soffitti della Govi e della Cavallotti. Le ulteriori risorse destinate ad Aster rispondono alla stessa impostazione: affrontare la manutenzione di strade e marciapiedi partendo dai problemi che i cittadini incontrano quotidianamente”.

“La sicurezza nelle scuole non può attendere – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante – scomponendo i lotti di Borzoli abbiamo blindato i fondi pnrr per la scuola Arcobaleno e, contemporaneamente, ricavato subito 800.000 euro per i soffitti della Govi-Cavallotti. In più, con l’addendum ad Aster, rispondiamo subito alle segnalazioni dei cittadini su asfalti e marciapiedi”.