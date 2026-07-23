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Scolmatore del Bisagno, firmato contratto integrativo: nuovi turni, indennità “da galleria” e trasferte

Agli edili viene riconosciuto un premio di risultato che mediamente si aggira sui 2 mila euro lordi annui più diverse indennità

operai scolmatore

Genova. È stato firmato oggi il contratto integrativo per i lavoratori operanti nei cantieri dello Scolmatore del Bisagno. Nella grande opera per mettere in sicurezza la città di Genova operano oltre un centinaio di lavoratori edili ai quali oggi viene riconosciuto il contratto integrativo, come auspicato e richiesto già da mesi dalle organizzazioni sindacali.

“Siamo soddisfatti da questa trattativa che è stata difficile ma ha portato alla sottoscrizione del primo contratto integrativo nella grande opera – sottolineano da Feneal Uil Filca Cisl Fillea Cgil – Agli edili viene riconosciuto un premio di risultato che mediamente si aggira sui 2 mila euro lordi annui più diverse indennità“.

Con l’accordo si è giunti a determinare una nuova organizzazione del lavoro attraverso la rimodulazione dei turni di lavoro, particolari riconoscimentieconomici per il lavoro in galleria, la possibilità di usufruire di un sostegno alle spese di trasporto per i trasfertisti che periodicamente raggiungono le famiglie: “L’ottimo risultato ottenuto dimostra come la contrattazione sia lo strumento per arrivare a fare sintesi tra le diverse necessità delle maestranze e dell’impresa” concludono i sindacalisti.

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