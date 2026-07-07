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Dopo un mese di indagini

Sestri Ponente, arrestato 15enne scippatore seriale: trovati strumenti da taglio e pistole giocattolo

Il giovane è stato successivamente tradotto presso il Carcere minorile di Torino, in regime di custodia cautelare.

polizia arresto

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 15enne egiziano per furto con strappo, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. A seguito di un furto con strappo avvenuto ai danni di un’anziana il 4 giugno scorso nella delegazione di Sestri Ponente, gli operatori del Commissariato di zona hanno avviato le relative indagini, partendo dalla ricostruzione della dinamica dei fatti.

Una volta identificato il soggetto, gli agenti lo hanno rintracciato presso la struttura in cui alloggiava ed hanno eseguito una perquisizione che ha permesso di trovare in suo possesso diversi preziosi collegati ad altri reati precedenti, un cellulare, materiali per il travisamento, strumenti da taglio, pistole giocattolo e spray urticante. Nel corso degli atti, il giovane ha opposto resistenza agli operatori, strappando dalle loro mani uno smartphone che aveva con sé, per poi scaraventarlo a terra più volte.

In esecuzione di ordinanza cautelare, emessa dal competente Tribunale per i Minori, il giovane è stato successivamente tradotto presso il Carcere minorile di Torino, in regime di custodia cautelare. Il cellulare rinvenuto durante la perquisizione domiciliare è risultato oggetto di denuncia di una rapina avvenuta nei giorni scorsi; pertanto verrà restituito al legittimo proprietario. Gli agenti stanno tuttora effettuando accertamenti per risalire ai legittimi proprietari dei monili in oro rinvenuti.

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