Lunedì 20 luglio è sciopero dei mezzi pubblici: orari e modalità

Genova. Nuovo sciopero degli autobus e degli altri mezzi pubblici per lunedì 20 luglio. L’organizzazione sindacale CUB Trasporti ha annunciato una protesta di 4 ore per la situazione in cui versa Amt, concentrandosi sul taglio delle corse e l’aumento del costo dei biglietti.

Sciopero degli autobus 20 luglio, gli orari

Lunedì 20 luglio dunque in ambito urbano il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30, mentre il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno. Il servizio dell’Amt Point di Palazzo Ducale è pertanto garantito fino alle ore 12.15, mentre il servizio delle altre biglietterie urbane e del Servizio Clienti è garantito fino alle ore 11.55.

Per quanto riguarda il trasporto provinciale, il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30, il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.00, il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

Sulla tragitto della ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo) il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30, il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

In occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla CUB Trasporti, lo scorso 16 febbraio, hanno aderito il 22,90% degli operatori di esercizio urbani, il 14,55% degli operatori di esercizio provinciali e il 5,88% degli operatori della metropolitana. Non si è registrata, invece, alcuna adesione tra gli addetti degli impianti speciali e della ferrovia Genova – Casella.