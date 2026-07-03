Aerei, treni traghetti: luglio è un mese nero per gli scioperi dei trasporti

Genova. Luglio si annuncia un mese difficile dal punto di vista dei trasporti, sia per i pendolari sia per chi è in partenza o di ritorno dalle vacanze, a causa di una serie di scioperi. Le proteste coinvolgono sia il settore aereo sia quello ferroviario e dei traghetti, con ricadute inevitabili sugli spostamenti.

Sciopero aerei domenica 5 luglio: le info

Si inizia domenica 5 luglio con diversi scioperi del trasporto aereo. Cub Trasporti ha proclamato una sollevazione nazionale per l’intera giornata, a incrociare le braccia sarà il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aderente.

Anche Filt-Cgil, Fit-Cisl, UIlt-Uil, Ugl-Ta e Anpac hanno proclamato sempre per domenica 5 luglio uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di volo di EasyJet. Sempre domenica è previsto uno sciopero di 24 ore per l’aeroporto di Milano Malpensa, proclamato dal sindacato FAST, e uno di 4 ore dalle 13 alle 17 proclamato dalla Uil. Per quel giorno è in programma anche uno sciopero della Fast di 8 ore, dalle 10 alle 18, per il personale della società che fa i controlli di sicurezza negli aeroporti Fiumicino e Ciampino di Roma.

Gli scioperi dei treni: date e orari

Sul fronte dei treni, la Uil ha indetto uno sciopero di 23 ore, dalle 3 del 9 luglio alle 2 del 10 luglio, per il personale di Italo, il sindacato Cup uno sciopero di 24 ore per l’intero settore ferroviario, dalle 21 del 23 luglio alle 21 del 24 luglio. Per le aziende che gestiscono il trasporto ferroviario regionale lo sciopero durerà per l’intera giornata del 24 luglio.

Tra gli scioperi di luglio anche quello dei traghetti

Infine i traghetti. Dalle 6:30 del 17 luglio alle 6:30 del 18 scioperano i lavoratori della società Caronte & Tourist impiegati nelle tratte che collegano la Sicilia con le isole minori (Egadi, Pelagie, Eolie, Pantelleria, Ustica), mentre dalle 12 del 22 alle 12 del 23 luglio incrocia le braccia tutto il personale dell’azienda Grandi Navi Veloci.