Science comes to town, a Genova e in altre tre città europee eventi per un anno dedicati alla scienza

Genova. Un anno di eventi per esplorare l’impatto della scienza sulla vita quotidiana e affrontare le sfide sociali più critiche, in una delle città simbolo della divulgazione scientifica in Italia: Genova. Il prossimo anno, il capoluogo ligure, insieme ad Aarhus (Danimarca), Kaunas (Lituania) e Oeiras (Portogallo), sarà parte di “Science Comes to Town 2027”, progetto finanziato dal programma Horizon Europe dell’Unione Europea e realizzato dal consorzio Science4Everyone, coordinato dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea e composto da 15 realtà. I partner italiani, oltre ad Apre, sono l’Associazione Festival della Scienza, che coordina le attività genovesi, il Comune di Genova e la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche.

Per tutto il 2027, le quattro città coinvolte ospiteranno più di 240 eventi con l’obiettivo di costruire un modello trasformativo e sostenibile per il coinvolgimento del pubblico nei confronti della scienza. “Science Comes to Town” ha unito diversi progetti europei a partire da “European City of Science” che, ogni due anni, nominava una città europea come capitale della scienza. Oltre a questo, comprende anche l’EU TalentOn e l’European Union Contest for Young Scientists (Eucys), che si terrà a Genova a settembre 2027.

Un riconoscimento importante per la città di Genova e per l’associazione che realizza annualmente il Festival della Scienza, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica.

“Essere il principale partner italiano di “Science Comes to Town 2027” è motivo di profondo orgoglio per il Festival della Scienza – dichiara il presidente dell’associazione Domenico Coviello – far parte di questo progetto non è solo un prestigioso traguardo, ma la conferma della leadership nazionale della nostra città in fatto di divulgazione scientifica. Un successo che corona un lavoro lungo e costante, talvolta complesso e portato avanti con risorse limitate, ma guidato da una passione che non si è mai esaurita. Un evento internazionale che coincide, peraltro, con un anniversario importante: il 2027 è l’anno dei venticinque anni del nostro Festival, un quarto di secolo in cui la nostra manifestazione è cresciuta e si è distinta per autorevolezza e rigore scientifico”.

“Genova ha un rapporto profondo con la scienza, la ricerca e la divulgazione, radicato nella nostra storia, nella vocazione marittima, universitaria e industriale – afferma la sindaca Silvia Salis – essere protagonisti di “Science Comes to Town 2027″, al fianco di Aarhus, Kaunas e Oeiras, è il giusto riconoscimento alla credibilità che il nostro territorio ha costruito nel tempo. Sarà un anno speciale, che coinciderà con il 25º anniversario del Festival della Scienza, una vera eccellenza che conferma la nostra leadership nazionale. Un’occasione unica per far uscire la scienza e la ricerca dai luoghi tradizionali per incontrare direttamente i cittadini nei quartieri e nelle scuole. Ospitando eventi come l’EUCYS, inoltre, continuiamo a mettere al centro i giovani. Il compito della nostra amministrazione sarà accompagnare le realtà coinvolte per costruire non solo un grande 2027, ma una rete capace di lasciare un’eredità stabile e preziosa per il futuro della città. Vogliamo che questo progetto parli alla vita di tutti i giorni, aiutandoci ad affrontare sfide cruciali per il nostro territorio, come il clima, la tutela del mare e la qualità urbana, e a dimostrare che Genova è pronta a parlare con le nuove generazioni”.

“Genova si conferma un polo culturale di respiro internazionale – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari – capace di far dialogare la tradizione artistica e umanistica con l’innovazione scientifica. Diventare Capitale Europea della Scienza nel 2027, in concomitanza con il venticinquennale del Festival della Scienza, non è solo un traguardo prestigioso, ma la dimostrazione di come la nostra città sappia trasformare la conoscenza in un patrimonio diffuso e accessibile. Questo fitto calendario di eventi abiterà i nostri musei, i palazzi storici e i quartieri, valorizzando il legame profondo tra la divulgazione scientifica e la crescita culturale della cittadinanza, con un’attenzione speciale ai giovani talenti che accoglieremo per Eucys”.

“Questo riconoscimento rappresenta un’opportunità straordinaria per il posizionamento turistico e la visibilità internazionale di Genova – afferma l’assessora al Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin – attirare grandi eventi europei come “Science Comes to Town” ed Eucys 2027 ci permette di promuovere un turismo di qualità, legato alla conoscenza e all’innovazione, capace di destagionalizzare i flussi durante tutto l’anno. Accoglieremo ricercatori, studenti e visitatori da ogni parte del mondo, mostrando loro una Genova non solo ricca di storia, mare e bellezza, ma anche come città dinamica, accogliente e proiettata verso le grandi sfide del futuro”.

Genova, Aarhus, Kaunas e Oeiras raccoglieranno quindi l’eredità delle attuali protagoniste di “Science Comes to Town 2026”: Brest (Francia), Kiel (Germania) e Spalato (Croazia). Inoltre, Genova ospiterà la trentottesima edizione di Eucys, l’European Union Contest for Young Scientists che, a settembre 2027, riunirà più di 100 studenti di età compresa tra i 14 e i 20 anni provenienti da decine di Paesi in tutto il mondo. «Essere parte di questo percorso europeo e ospitare Eucys 2027 – aggiunge Chiara Quartero, City Coordinator di Science Comes To Genova – rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo di Genova come capitale della scienza e della divulgazione scientifica in tutti gli ambiti. Sarà un’opportunità per rafforzare il dialogo tra ricerca, giovani e cittadini, estendendo ulteriormente quel lavoro di diffusione della cultura scientifica sul territorio che il Festival della Scienza porta avanti da ormai venticinque anni». Eucys sarà organizzato dall’Associazione Festival della Scienza e dalla Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche.

Iniziato ufficialmente a maggio 2026 con il kick-off meeting inaugurale a Roma, “Science Comes to Town 2027” è entrato nel vivo della fase di co-progettazione delle attività con circa 50 stakeholder locali che si sono incontrati, per la città di Genova, il 17 e il 18 giugno con il coordinamento dall’Associazione Festival della Scienza. “Da questi incontri – raccontano i coordinatori del programma Andrea Sessarego ed Emanuele Bargelli – si svilupperà un programma al via a gennaio 2027, concepito come un’esperienza corale e condivisa della durata di un anno. L’obiettivo è quello di attivare un’azione trasversale di rafforzamento delle competenze che punta a trasformare il tessuto locale, composto da enti di ricerca, università, associazioni, musei, parchi e molto altro, in una grande comunità educante. I primi due incontri di co-progettazione hanno già fatto emergere spunti di grande valore: il traguardo è definire entro settembre un calendario condiviso e strutturato, che sia il frutto reale del contributo di tutte queste realtà. Sarà un’occasione importante per confrontarsi anche a livello europeo su grandi sfide globali come il clima, il mare, l’urbanistica, la tutela del suolo e la ricerca biomedica”.

Science4Everyone è un progetto biennale finanziato dall’UE che guida l’iniziativa “Science Comes to Town 2027”. Il consorzio riunisce comuni, università, istituti di ricerca ed esperti di comunicazione scientifica provenienti da Italia, Danimarca, Lituania, Portogallo, Spagna, Austria e Germania. Il Festival della Scienza, che coordina le attività del progetto che si svolgeranno a Genova, è uno dei leader tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica diventato, negli anni, un punto di riferimento a livello internazionale. Una manifestazione che ogni anno, tra ottobre e novembre, riunisce a Genova centinaia di scienziati, ricercatori, divulgatori, artisti, autori provenienti da ogni parte del mondo. La prossima edizione del Festival della Scienza, la ventiquattresima, è in programma dal 22 ottobre al 1° novembre 2026 nel segno della parola chiave Prospettive.