Savignone, weekend ricco di appuntamenti con musica dal vivo e serate gastronomiche

Savignone. Un fine settimana ricco di appuntamenti per Savignone. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto il Comune propone musica dal vivo, incontri culturali e serate gastronomiche in diversi luoghi del paese.

Si parte venerdì 31 luglio alle ore 21.00 al Parentroco Comunale con la Festa di Sant’Alfonso e del Grano. In programma il tradizionale mercatino di Sant’Alfonso e a seguire il concerto dei Green River, tribute band dei Credence Clearwater Revival e cena western.

Sabato 1 agosto tre appuntamenti: alle ore 18.00 presso la Biblioteca Elvezio Balabbio tornano gli Incontri in Biblioteca con la presentazione di Antola tra Genova e Po, seconda edizione. Sarà presente l’autore, l’architetto Matteo Marino.

Dalle ore 19.00 nella Frazione Sorrivi si terrà la Serata Gastronomica con Farinata animata dalla musica dal vivo del gruppo “Sigma 2.0”, il rock dai Beatles in poi. Alle ore 21.15 si torna al Parco Comunale per il concertone dei “Senza Patria”, tribute band dei Nomadi. Sul palco dal 2013, i Senza Patria hanno all’attivo numerosi concerti ed eventi di beneficenza. Uno spettacolo unico nel suo genere, che ripercorre nelle sue tappe tutte le canzoni e successi più famosi della band Emiliana dal 1963 ad oggi.

Si chiude domenica 2 agosto alle ore 21.15 in Piazza Italo Ghelfi al Capoluogo con “Tutto Battisti”, serata musicale dedicata al grande cantautore italiano con il gruppo musicale La collina dei ciliegi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.