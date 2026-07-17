Sant’Olcese, verso la conclusione interventi di messa in sicurezza su viabilità e corsi d’acqua

Genova. Sono in via di conclusione nel Comune di Sant’Olcese gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di regimazione delle acque meteoriche finanziati da Regione Liguria con 1 milione e 917 mila euro di risorse FSC – Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. L’inaugurazione delle opere è prevista nel mese di settembre.

Nel dettaglio, il finanziamento regionale ha destinato circa 886 mila euro ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo di via Brodolini, comprensivi del rifacimento dello svincolo per via Serralunga e dell’allargamento della curva Bargellini, opere attese da anni dal territorio.

Un altro milione e 85 mila euro sono stati invece impiegati per gli interventi di regimazione delle acque meteoriche a tutela delle frazioni Tre Pexi e Canciano e della relativa viabilità comunale, con l’obiettivo di ridurre il rischio legato agli eventi meteorologici intensi e aumentare la resilienza dell’area.

“Con questi interventi diamo una risposta concreta a esigenze storiche del territorio di Sant’Olcese – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone –. Grazie alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione abbiamo finanziato opere che migliorano in modo significativo la sicurezza della viabilità e, allo stesso tempo, rafforzano la difesa del territorio dal rischio idrogeologico. Regione Liguria continua a investire con decisione nella manutenzione e nell’ammodernamento delle infrastrutture locali perché crediamo che la sicurezza delle comunità passi anche da opere diffuse, spesso meno visibili rispetto ai grandi cantieri ma essenziali per garantire collegamenti efficienti, prevenire i danni causati dal maltempo, sostenere lo sviluppo dei territori e migliorare la qualità di vita dei cittadini”.

“Si tratta di un intervento molto importante e atteso da tantissimi anni dalla nostra comunità – sottolinea la sindaca di Sant’Olcese Sara Dante -. In particolare, la sistemazione della curva Bargellini e dello svincolo di via Serralunga rappresentava una delle opere più richieste dai cittadini e da tempo al centro del dibattito pubblico. È il risultato di un percorso amministrativo lungo, che ha visto il contributo delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo, a partire da quelle precedenti fino all’amministrazione guidata da Armando Sanna, che ha avviato un lavoro significativo su questo progetto. La nostra amministrazione ha poi aggiornato la progettazione, predisposto e presentato la richiesta di finanziamento e seguito tutto l’iter necessario per arrivare all’assegnazione del contributo, grazie anche al grande lavoro svolto dagli uffici comunali, che desidero ringraziare per la professionalità e l’impegno dimostrati. Il finanziamento ottenuto da Regione Liguria è stato fondamentale per consentire la realizzazione di opere che migliorano la sicurezza della viabilità e la tutela del territorio. A settembre avremo il piacere di inaugurare ufficialmente questi interventi insieme alla cittadinanza, condividendo un traguardo che appartiene all’intera comunità di Sant’Olcese”.