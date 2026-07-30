Genova. Dopo le proteste, la mobilitazione del quartiere e il colorato appello dei più piccoli, arriva la svolta tanto attesa per l’area giochi di Sant’Eusebio. Il Comune di Genova, insieme al Municipio, ha infatti sbloccato i fondi necessari per la riqualificazione e la messa in sicurezza dello scivolo e degli arredi dedicati ai bambini del quartiere.

La cifra stanziata ammonta complessivamente a oltre 80mila euro. Metà della cifra, pari a 40mila euro, è stata stanziata direttamente in conto capitale dal Municipio per finanziare l’intervento strutturale. L’altra metà, ovvero gli ulteriori 40mila euro necessari a completare la somma, arriverà invece dalle risorse garantite dall’accordo quadro destinato alla manutenzione straordinaria e alla cura degli spazi pubblici.

Un intervento atteso che dovrebbe quindi diventare realtà entro l’autunno, con la messa in opera della nuova struttura verso ottobre. Soddisfazione da parte del Municipio Media Valbisagno, che nei mesi scorsi aveva organizzato una giornata di confronto con le famiglie della zona per arrivare ad una scelta partecipata della nuova attrezzatura. “I tempi sono stati lunghi – ricordano il presidente Lorenzo Passadore e l’assessore Roberto D’Avolio – ma abbiamo tentato diverse strade per arrivare alla soluzione migliore – spiegano – Non essendoci la possibilità di una riparazione in tempi brevi con parti consone alla struttura, abbiamo scartato l’opzione “tapullo” e quindi optato per una sostituzione complessiva. Dopo il flash mob dei ragazzi, abbiamo avviato una fase di ascolto e confronto per individuare il nuovo gioco, che arriverà in autunno“.