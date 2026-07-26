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Incidente

Santa Margherita, motociclista 35enne si schianta in strada: in codice rosso al San Martino

È successo nella notte in via della Salute, il giovane ha riportato un trauma all'addome

ambulanza notte

Santa Margherita Ligure. Grave incidente nella notte a Santa Margherita Ligure, in via della Salute, non lontano da corso Matteotti. Un motociclista di 35 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo. 

È successo intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto la Croce Bianca Rapallese, l’automedica del 118 del Tigullio e i carabinieri di Santa Margherita Ligure.

Il giovane è stato visitato dai medici e, nonostante le sue condizioni non apparissero particolarmente gravi, è stato disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova a causa di un trauma all’addome, tenuto conto della dinamica.

Sono in corso gli accertamenti, ma al momento non risultano altri mezzi coinvolti nello scontro.

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