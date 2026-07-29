Santa Margherita: diminuita la Tari per tutte le utenze

Santa Margherita Ligure. Si è svolta ieri sera la seduta di consiglio comunale dedicata, in particolare, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale nonché alla presa d’atto del piano economico finanziario (Pef) con approvazione delle tariffe Tari.

Rispetto a quest’ultimo tema, era già stata anticipata la diminuzione di circa il 3,5% per le utenze domestiche, e di circa il 3% per le attività commerciali e produttive. “Ciò − fa notare l’amministrazione in una nota − pur a fronte di investimenti importanti come l’acquisto di nuove batterie per i contenitori stradali e i mascheramenti, indice del fatto che i costi sono stati assorbiti senza aggravi sui cittadini, coniugando il miglioramento del servizio con il contenimento della spesa. Le nuove tariffe sono state approvate coi soli voti della maggioranza”.

Per quanto concerne la variazione di assestamento generale, approvata anch’essa a maggioranza, si conferma la solidità dei conti del Comune con circa 1,5 milioni di euro di nuove risorse, destinate sia alla spesa corrente sia agli investimenti.

“Sul fronte della spesa corrente vengono rafforzati gli stanziamenti per le manifestazioni turistiche – in coerenza con il positivo andamento dell’imposta di soggiorno – oltre che per la manutenzione del verde e del territorio. Gli investimenti riguardano principalmente il patrimonio comunale, con interventi, tra gli altri, sulla Coffee House di Villa Durazzo, su Villa San Giacomo, sugli alloggi popolari, oltre che su nuove progettazioni e asfaltature. La manovra è resa possibile grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, ai maggiori recuperi Imu e, per la prima volta, ai contributi versati dai concessionari demaniali”.

“La pratica che consegna questa seduta alla storia della vita cittadina è però l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze − fa sapere il sindaco − organo fortemente voluto per avvicinare i giovani alla pubblica amministrazione e coinvolgerli nei processi decisionali della città, in particolare in ambiti come ambiente e territorio, sport, tempo libero e gioco, pubblica istruzione, cultura e spettacoli, rapporti coi giovani, anziani e diversamente abili. Come ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Tarabocchia, il consiglio sarà composto da 10 consiglieri nominati tra gli alunni/e della scuola secondaria, eletti anche dagli alunni delle classi 4° e 5° della primaria. Tra i membri del consiglio verrà eletto il sindaco. La pratica è stata approvata all’unanimità”.

“Ulteriore modifica sostanziale, quella apportata al ‘Regolamento del servizio di refezione scolastica’, che ha recepito l’organo di commissione mensa, disciplinandone istituzione, campo di applicazione e composizione. Viene riconosciuta anche formalmente, quindi, la proficua collaborazione tra la commissione e il Comune per il monitoraggio del servizio, nella consapevolezza che la mensa non è solo uno spazio neutro tra due fasi dell’attività educativa, ma un momento di particolare valore pedagogico e sociale. Anche in questo caso il voto positivo è stato unanime”.