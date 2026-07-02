Sanità, lo studio Crea: migliorano le performance della Liguria. Nicolò: “Siamo sulla strada giusta”

Genova. La Liguria registra un miglioramento delle performance complessive nella sanità e risultati positivi anche sul fronte della percezione dei cittadini. È quanto emerge dalla 14esima edizione dello studio “Opportunità di tutela della Salute: le Performance Regionali 2026”, realizzato da Crea Sanità, che analizza le opportunità di tutela della salute offerte ai cittadini attraverso un modello multidimensionale che considera qualità dell’assistenza, appropriatezza, esiti, sostenibilità economica, equità, innovazione e dimensione sociale.

Nel quadro nazionale, la Liguria si colloca nel gruppo delle regioni con livelli di performance compresi tra il 40% e il 50% del massimo teorico raggiungibile, confermando una posizione solida e, soprattutto, evidenziando un miglioramento rispetto al 2019, in linea con la crescita registrata a livello nazionale. Lo studio sottolinea infatti come tutte le aree del Paese abbiano fatto registrare progressi nel periodo 2019-2025, a testimonianza di un sistema sanitario in costante evoluzione.

Un elemento particolarmente significativo riguarda il rapporto tra risultati raggiunti e percezione dei cittadini. La ricerca evidenzia come in Liguria una quota importante della popolazione riconosca il miglioramento dei servizi sanitari regionali.

“I dati di Crea Sanità – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – confermano che la Liguria è sulla strada giusta. Il miglioramento delle performance del nostro Sistema sanitario è un risultato importante, ma assume un valore ancora maggiore perché inizia a essere riconosciuto anche dai cittadini. È il segno che il grande lavoro portato avanti in questi anni, insieme alle aziende sanitarie, agli ospedali e a tutti i professionisti del servizio sanitario regionale, sta producendo effetti concreti. Sappiamo che c’è ancora molto da fare e non ci accontentiamo, ma questi risultati ci incoraggiano a proseguire con determinazione nel percorso di potenziamento della sanità ligure, investendo sull’innovazione, sull’abbattimento delle liste d’attesa, sul rafforzamento della medicina territoriale e su una presa in carico sempre più efficace dei pazienti”.