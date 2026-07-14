Sanità, approvato ordine del giorno a sostengo della Gigi Ghirotti. Lauro (FdI): “Un passo avanti per cure sempre più sicure”

Genova. “Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità del mio Ordine del Giorno a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti. Un risultato arrivato al termine di un confronto approfondito in Aula, durante il quale ho ritenuto di non accogliere alcune proposte di modifica avanzate dall’opposizione perché avrebbero modificato l’impostazione dell’atto, mantenendo però aperto il dialogo che ha consentito di arrivare a una condivisione finale.”

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Lilli Lauro, a seguito dell’approvazione dell’Ordine del Giorno che impegna la Giunta regionale ad attivarsi per il riconoscimento del Servizio Farmaceutico Interno della Fondazione Gigi Ghirotti e a valutare la possibilità di introdurre il deblistering nel setting hospice/RSA, attraverso il riconfezionamento personalizzato dei farmaci in dosi unitarie.

“La Fondazione Gigi Ghirotti rappresenta un’eccellenza della sanità ligure e il suo Servizio Farmaceutico Interno costituisce una realtà unica nel panorama regionale. Grazie alle professionalità presenti e all’esperienza maturata negli anni, svolge un ruolo fondamentale a supporto dell’attività assistenziale della Fondazione e della presa in carico dei pazienti più fragili.”

“Il deblistering rappresenta uno strumento di grande valore per la sicurezza delle cure: consente di riconfezionare i farmaci in dosi unitarie personalizzate sulla base della terapia del singolo paziente, migliorando l’aderenza ai trattamenti, riducendo il rischio di errori nella somministrazione e offrendo un supporto concreto a pazienti, caregiver e operatori sanitari. Con questo Ordine del Giorno chiediamo alla Regione di valutarne l’introduzione anche nel contesto degli hospice e delle RSA.”

“Auspico che l’approvazione di questo Ordine del Giorno possa aprire la strada anche ad altre realtà che operano nello stesso settore. La farmacia della Fondazione Gigi Ghirotti è un modello unico in Liguria e può diventare un punto di riferimento per sviluppare soluzioni innovative che migliorino la qualità dell’assistenza ai pazienti più fragili.”