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Donazione

Ospedale San Martino, un sistema innovativo ridà la voce ai pazienti della Terapia Intensiva

Il dispositivo, donato da una benefattrice, utilizza sensori di movimento applicati al corpo del paziente per rilevare semplici gesti, che vengono trasmessi a un tablet dedicato

Generico luglio 2026

Genova. Grazie a una donazione, la Terapia Intensiva post-operatoria dell’AOM IRCCS Ospedale Policlinico San Martino si è dotata di un innovativo sistema che consente ai pazienti temporaneamente impossibilitati a parlare di comunicare con il personale sanitario e con i propri familiari, esprimendo bisogni, richieste ed emozioni.

Il dispositivo utilizza sensori di movimento applicati al corpo del paziente per rilevare semplici gesti, che vengono trasmessi a un tablet dedicato. Uno specifico software interpreta i segnali e li traduce in messaggi e contenuti testuali visualizzati sullo schermo, rendendo possibile una comunicazione semplice, immediata ed efficace anche in assenza della voce. Chi, per esempio, ha subito un’intubazione o una tracheostomia potrà comunicare attraverso la tecnologia.

La cerimonia di ringraziamento si è svolta martedì mattina alla presenza del direttore sanitario, dottoressa Marta Caltabellotta, della dottoressa Monica Centanaro, responsabile della struttura semplice Terapia Intensiva post-operatoria, del dottor Luca Montagnani, direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione a cui la struttura semplice afferisce, e della donatrice.

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