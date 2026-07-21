Genova. Grazie a una donazione, la Terapia Intensiva post-operatoria dell’AOM IRCCS Ospedale Policlinico San Martino si è dotata di un innovativo sistema che consente ai pazienti temporaneamente impossibilitati a parlare di comunicare con il personale sanitario e con i propri familiari, esprimendo bisogni, richieste ed emozioni.

Il dispositivo utilizza sensori di movimento applicati al corpo del paziente per rilevare semplici gesti, che vengono trasmessi a un tablet dedicato. Uno specifico software interpreta i segnali e li traduce in messaggi e contenuti testuali visualizzati sullo schermo, rendendo possibile una comunicazione semplice, immediata ed efficace anche in assenza della voce. Chi, per esempio, ha subito un’intubazione o una tracheostomia potrà comunicare attraverso la tecnologia.

La cerimonia di ringraziamento si è svolta martedì mattina alla presenza del direttore sanitario, dottoressa Marta Caltabellotta, della dottoressa Monica Centanaro, responsabile della struttura semplice Terapia Intensiva post-operatoria, del dottor Luca Montagnani, direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione a cui la struttura semplice afferisce, e della donatrice.