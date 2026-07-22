San Fruttuoso, il Comune acquisisce via Donaver e sblocca i lavori: “Finiranno a inizio 2028”

Genova. Si sblocca finalmente l’impasse per i lavori di messa in sicurezza di via Donaver, sulle alture di San Fruttuoso, da oltre due anni interessata da problemi di viabilità per il pericolo di cedimento dell’impalcato stradale. Il Comune ha deliberato oggi l’acquisizione al demanio stradale del tratto interessato, un passaggio tecnico che – secondo quanto riferito dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante a margine della giunta itinerante in Bassa Valbisagno – permetterà di tornare alla normalità tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.

A marzo 2025 l’allora presidente Angelo Guidi dichiarava che i lavori sarebbero partiti all’inizio di quest’anno. “Quando ci siamo insediati anch’io ero convinto che le cose fossero ormai avanzate, invece era tutto fermo – attacca Ferrante – quindi io mi chiedo con con quale coraggio si davano dei tempi. Non era stato neanche costituito il supercondominio, non era neanche stato individuato lo studio tecnico. Abbiamo fatto un grande lavoro con i proprietari e il comitato di quartiere, abbiamo preso in mano la situazione, addirittura gli amministratori ci chiedevano di rallentare e questo la dice lunga”.

Dopo gli accertamenti tecnici e la verifica delle fognature presenti nel sottosuolo, mesi scorsi è stato costituito un supercondominio, soggetto da cui formalmente il Comune acquisirà la strada in base alla legge 448 del 1998 che permette di accorpare al demanio porzioni di terreni privati utilizzate per scopi pubblici per almeno vent’anni, come una sorta di usucapione. “Nel piano triennale sono già inseriti 3 milioni di euro per l’annualità 2027, dobbiamo fare una revisione progettuale perché è cambiato il quadro economico”, aggiunge Ferrante. Risorse che tuttavia dovrebbero rimanere sufficienti per portare a termine l’intervento.

Adesso i tempi sono definiti: “Una volta aggiornato il progetto andremo in gara per individuare la ditta che eseguirà i lavori, quindi mi auguro che tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028 via Donaver torni a una situazione di normalità. È chiaro – sottolinea l’assessore – che questa è la cartina tornasole di quelle che possono essere le situazioni degli altri ponti e impalcati“.