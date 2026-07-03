San Fruttuoso, la fogna scarica sulla strada e nascono le alghe. Ivaldi: “Impianto privato, lavori in corso”

Genova. Continui sversamenti di liquami fognari in via Arzani, via della Pantera e via Marina di Robilant. È il problema denunciato dagli abitanti della zona sulle alture di San Fruttuoso, che da settimane si trovano a convivere con la puzza, gli insetti e i rischi legati alla sicurezza stradale per la viscida melma che si è fermata sull’asfalto.

“Da oltre due mesi scriviamo ai vari uffici e ad oggi nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita a noi residenti – spiega Martha Romagnoli nella segnalazione inviata a Genova24 -. Solo attraverso il passaparola abbiamo appreso che probabilmente si tratterebbe di acque nere, con i conseguenti rischi igienico-sanitari dovuti alla possibile proliferazione batterica, aggravati dalle elevate temperature. L’unico intervento visibile è stato il posizionamento di cartelli di pericolo che, più che risolvere il problema, sembrano limitarsi a trasferire le responsabilità in caso di incidenti”.

“I cittadini pagano le tasse e hanno il diritto di vivere in un quartiere sicuro, decoroso e salubre. Se il problema richiede tempi lunghi per essere risolto, pretendiamo almeno che venga garantita una pulizia periodica ed efficace delle strade interessate, anche più volte al mese se necessario, mediante mezzi idonei e con preventiva comunicazione ai residenti”, lamenta la nostra lettrice.

Il problema in realtà è originato da una fognatura privata. “Il Municipio ha messo a disposizione gli operai per fare le prove, il risultato è che si tratta di una perdita dall’istituto Fassicomo – risponde il presidente Fabrizio Ivaldi -. Ci siamo attivati come area tecnica e abbiamo chiesto di intervenire il prima possibile. Personalmente ho chiesto più volte al Fassicomo di pulire, accertato che era un problema loro. Stamattina sono iniziati i lavori e sono quasi conclusi. Lunedì faremo un’ulteriore verifica”.