San Colombano in lutto, è morto Renato Lagomarsino: figura simbolo dell’identità del territorio

San Colombano Certenoli. La comunità di San Colombano Certenoli piange la scomparsa di Renato Lagomarsino, morto all’età di 94 anni, figura simbolo della cultura, della memoria storica e dell’identità del territorio.

Cavaliere della Repubblica, giornalista, scrittore e instancabile promotore della valorizzazione della Fontanabuona e del Tigullio, Renato Lagomarsino ha dedicato l’intera sua vita alla ricerca, alla divulgazione e alla tutela del patrimonio storico e culturale locale.

Fondatore e direttore onorario del museo biblioteca Lascito Cuneo di Calvari, è stato tra i promotori della realizzazione degli impianti sportivi di Calvari e protagonista di innumerevoli iniziative culturali e associative. Ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Tigullia, presidente e fondatore dell’Associazione Colombo Fontanabuona 2000, è stato tra i fondatori dell’Expo Fontanabuona – Tigullio, oltre ad aver svolto il ruolo di consigliere comunale di San Colombano Certenoli.

Fino agli ultimi giorni ha continuato a coltivare la sua più grande passione: raccontare il territorio. Stava infatti lavorando alla stesura del suo ultimo volume, destinato ad essere presentato in occasione della prossima edizione di Expo Fontanabuona – Valli del Tigullio. La recente riconsegna delle chiavi del Lascito Cuneo da parte della nuova amministrazione comunale, fortemente voluta dal sindaco Claudio Solari, gli aveva restituito entusiasmo e serenità, consentendogli di tornare a lavorare ai suoi studi con rinnovata energia.

Per rendere omaggio a una personalità che ha segnato profondamente la storia civile e culturale del Comune, il sindaco Claudio Solari ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 luglio.

I funerali si terranno benerdì 3 luglio alle 17.00 presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Certenoli mentre oggi giovedì 2 Luglio ore 21.00 ci sarà il rosario presso la cappella di San Lorenzo Martire a Calvari.

“Con Renato se ne va un uomo che ha dedicato tutta la propria esistenza alla nostra comunità – commenta il sindaco Solari -. Per me non è solo la perdita di un grande intellettuale e di un punto di riferimento per la cultura della Fontanabuona, ma anche quella di un amico al quale ero profondamente legato. Negli ultimi mesi abbiamo condiviso la gioia di restituire piena vita al Lascito Cuneo, un luogo che considerava la sua casa culturale. Rivederlo tornare a scrivere, con l’entusiasmo di sempre, è stato uno dei momenti più belli di questo inizio di mandato. Il suo esempio, il suo amore per San Colombano Certenoli e il suo instancabile impegno resteranno un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle future generazioni”.

L’amministrazione comunale di San Colombano Certenoli, interpretando il sentimento dell’intera cittadinanza, esprime “il più profondo cordoglio e la propria affettuosa vicinanza ai familiari, rivolgendo le più sentite condoglianze al figlio Ambros, alla figlia Silvana, presidente della Pro Loco di San Colombano Certenoli, e alla nipote Arianna Malatesta, consigliera delegata allo Sport di San Colombano Certenoli, condividendo con loro il dolore per la perdita di un uomo che ha saputo trasformare la conoscenza della storia locale in un autentico servizio alla comunità, lasciando un’eredità culturale che continuerà a vivere nel tempo”.