Genova. Ha tentato di rapinare una donna strappandole la borsa in pieno giorno in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena ma ha rischiato il linciaggio da parte di un gruppo di uomini di nazionalità sudamericana intervenuti a difesa della signora, loro connazionale.

E’ successo ieri pomeriggio. Il rapinatore è un uomo di origine nordafricana. Un negoziante che ha assistito alla scena, con tanto di transenne scagliate contro lo scippatore che è stato anche scaraventato contro un’auto, ha chiamato il 112.

Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Cornigliano che hanno immobilizzato l’uomo, salvandolo nel contempo dal pestaggio. E’ stato portato in commissariato e sarà probabilmente arrestato.