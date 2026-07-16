  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Arrestato

Strappa la collana a un passante, 25enne bloccato da poliziotto fuori servizio

È successo mercoledì mattina in via Malfettani, a Sampierdarena. Il poliziotto stava percorrendo la strada in moto quando ha visto due uomini che si strattonavano

polizia di stato agente volante poliziotto generica

Genova. Ha strappato la collana dal collo di un passante, ma la scena è stata notata da un poliziotto delle volanti libero dal servizio che è subito intervenuto e lo ha bloccato.

È successo mercoledì mattina in via Malfettani, a Sampierdarena. Il poliziotto stava percorrendo la strada in moto quando ha visto due uomini che si strattonavano violentemente. Uno dei due aveva la maglia strappata e stringeva in mano una vistosa collana in oro, danneggiata. L’agente si è immediatamente fermato, si è qualificato e, avendo subito capito che si trattava di una rapina, ha bloccato il presunto autore.

Si tratta di un 25enne cittadino marocchino, che poco prima era passato accanto alla vittima, un operaio che si trovava nei pressi del proprio magazzino per fumare una sigaretta, e improvvisamente gli aveva strappato la catenina d’oro dal collo per poi fuggire. La vittima si è messa all’inseguimento ed è riuscito a fermarlo, ed è in quel momento che è arrivato il poliziotto.

Per il 25 enne, già noto per reati contro il patrimonio, la persona e inerenti gli stupefacenti, la direttissima in mattinata.

Più informazioni
leggi anche
polizia volante generica notte sera
Nella notte
Voltri, a 14 e 16 anni accerchiano e rapinano un passante per la collana d’oro
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.