Sampierdarena, rapinano due ragazzi e gli strappano le collane: denunciati due 15enni

Genova. Ancora due giovanissimi denunciati per furto con strappo in città. Si tratta di due quindicenni, uno italiano e uno del Burkina Faso, che venerdì scorso in via Fillak, a Sampierdarena, hanno strappato la collana d’oro dal collo di un ragazzo.

I due giovanissimi hanno avvicinato con una scusa la vittima e un amico, e non appena sono arrivati a portata di braccio uno dei due ha strappato la collana, mentre l’altro ha minacciato l’amico e si è fatto consegnare la sua.

Le vittime hanno provato a seguirli per farsi restituire le collane, ma di fronte alle minacce da parte dei due ragazzini hanno deciso di chiamare il 112.

Al loro arrivo gli agenti del Commissariato Cornigliano, grazie alle descrizioni fornite, hanno subito rintracciato i presunti rapinatori nel parco di via Fillak. Condotti in questura per gli atti di rito, sono stati deferiti in stato di libertà ed affidati ai parenti. Le due collane sono state restituite agli aventi diritto in sede di denuncia.

Nell’ultima settimana si sono verificati diversi episodi simili. Tra venerdì e sabato i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 35 anni che ha strappato la catenina dal collo di un giovane in spiaggia a Pegli e un cittadino egiziano di 22 anni che ha strappato una catenina d’oro a una donna di 50 anni che camminava in via Barrili.

Altri episodi simili si sono verificati nei giorni scorso in via Malfettani, a Sampierdarena, vittima un operaio che stava facendo una pausa in strada ed è stato preso di mira da un 25enne di origini marocchine, e poi a Voltri, dove tre adolescenti – due di 14 anni e uno di 16 – hanno strappato la collanina a un ragazzo che camminava in via Camozzini, a Voltri, accerchiandolo e minacciandolo.