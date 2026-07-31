Genova. Dopo le immagini dei disordini di questa mattina a Sampierdarena, dove un rapinatore è stato sottratto a fatica da un linciaggio di massa dopo aver scippato una donna in via Rolando, la politica torna sul tema della sicurezza, e l’espressione territoriale dei partiti trova una inedita compattezza: nel giro di pochi minuti, infatti, i rappresentanti di Lega e Partito Democraticio del Municipio II Centro Ovest, chiedono di fatto (in parte) gli stessi provvedimenti: “Serve subito un presidio fisso della polizia locale nelle zone più critiche, con maggiori controlli“.

A lanciare la polemica Davide Rossi, consigliere della Lega, che in una nota ha scritto “Sampierdarena non può più aspettare: servono presidi fissi H24, più divise e l’Esercito con il progetto “Strade Sicure”. L’ennesimo episodio avvenuto questa mattina a Sampierdarena conferma, purtroppo, ciò che denunciamo da mesi: il nostro quartiere vive una situazione di emergenza sotto il profilo della sicurezza. Piazza Vittorio Veneto, la Radura della Memoria, Via Rolando e le aree limitrofe sono ormai teatro quotidiano di episodi di spaccio, risse, aggressioni, scippi e degrado. Non possiamo più limitarci a commentare l’ennesimo fatto di cronaca. Occorre agire”.

Poi le richieste per Tursi: “Per questo rivolgo un appello al Sindaco Silvia Salis, all’Assessore competente e al Presidente del Municipio Centro Ovest affinché vengano immediatamente predisposti presidi fissi delle Forze dell’Ordine attivi 24 ore su 24 in Piazza Vittorio Veneto e alla Radura della Memoria, accompagnati da un controllo costante di Via Rolando e delle strade limitrofe. La presenza dello Stato deve essere visibile. Le divise devono tornare ad essere un punto di riferimento per i cittadini onesti e un deterrente per chi delinque”.

Coordinate politiche diverse, ma esiti simili per il Partito Democratico, il cui gruppo municipale ha inviato una nota stampa a commento dell’accaduto: “Quanto successo stamattina in piazza Montano, all’inizio del nuovo tratto pedonale di via Rolando, è l’ennesimo episodio di violenza e microcriminalità che subisce il quartiere di Sampierdarena. Respingiamo strumentalizzazioni da chi come al solito ne approfitta per ingrassare elettoralmente, i reati vanno perseguiti indipendentemente dalla nazionalità, ma altrettanto pensiamo che il negazionismo e l’omertà rispetto a questi problemi facciano altrettanti danni al nostro quartiere, siamo stanchi insieme ai nostri cittadini di assistere inermi a quanto accada, servono interventi immediati e strutturali prima che le cose siano davvero irrecuperabili. Per cui chiediamo: presidi mobili della Polizia Locale H24 nelle zone più critiche, telecamere e maggiori controlli; l’istituzione di un osservatorio municipale permanente per la sicurezza, che affronti in modo strutturato il problema insieme a forze dell’ordine, CIV e servizi sociali; un piano serio di intervento e riqualificazione dei nostri quartieri”.