Sampierdarena, al via la mostra “Appuntamento al cinema” sui cartelloni degli anni ’50-’70

Genova. Mercoledì 5 agosto al Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena (via Carlo Rolando 15) si svolgerà l’inaugurazione con focaccia e vino bianco di “Appuntamento al cinema – Il Cinema di carta e non solo”, una mostra dedicata ai cartelloni cinematografici degli anni 1950 – 1970.

Curata da Anna Dentoni, Paola Leoni, Augusto Roletti e Daniela Ronzitti, l’esposizione è stata resa possibile da Fondazione Paolo e Giuliana Clerici, Fondazione Promotori Musei del Mare e Istituzione Mu.MA ed è composta da 29 fotografie tratte dal monumentale Archivio Fotografico Francesco Leoni. La promozione dei film nasce quasi contemporaneamente ai primi esordi del cinema. Alla base c’era la necessità di presentare al grande pubblico il contenuto della pellicola, accentuandone il fascino e stimolando l’interesse alla visione. Le immagini mostrano come anche Genova fu invasa per le strade e nelle entrate dei cinema da immagini cartacee quali manifesti, locandine e fotobuste che pubblicizzavano film e locali.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 20 settembre e rientra nell’ambito di di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri”, manifestazione curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-SAS Liguria con il sostegno del Comune di Genova – Genova Città dei Festival.

Sempre mercoledì 5 dopo l’inaugurazione della mostra, per il ciclo di film “Viva il cinema francese” il critico cinematografico e saggista Roberto Lasagna presenterà il suo libro “François Ozon. Sopravvivere ai propri amori” (Bietti 2025) con interventi di Giancarlo Giraud e Marco Corona Serra. Alle ore 21 in v.o. sott.it. “Lo straniero”, il nuovo fim di François Ozon tratto dal romanzo di Albert Camus.

“Viva il cinema francese” comprende anche “La mattina scrivo” di Valerie Donzelli, Leone d’Argento miglior sceneggiatura alla scorsa Mostra di Venezia, la commedia esistenziale in forma di musical “Allora balliamo” di Amélie Bonnin, il dramma di formazione ambientato nella Francia industriale degli anni Novanta “E i figli dopo di loro” di Ludovic e Zoran Boukherma, il cinefilo e metacinematografico “Nouvelle vague” di Richard Linklater e il grande classico “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard, la cui lavorazione è raccontata proprio dall’opera di Linklater.