Sampdoria, ufficiale l’attaccante Tobias Lauritsen: 12 goal e 5 assist in Eredivisie

Quarta novità per la Sampdoria. Nella notte, il club ha ufficializzato l’attaccante Tobias Lauritsen. Si tratta di un classe 1997 norvegese che l’anno scorso ha giocato nello Sparta Rotterdam in Eredivisie. L’anno scorso ha segnato 12 goal e confezionato 5 assist in 34 presenze. Si è legato al club blucerchiato fino al 2029. “Con il suo arrivo – scrive il club –, la Sampdoria si assicura un centravanti nel pieno della maturità calcistica”. I numeri sembrano suggerire un buon acquisto a disposizione di mister Corradi.

Il comunicato integrale del club

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tobias Lauritsen (Skien, Norvegia, 30 agosto 1997). L’attaccante ha firmato un contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.

Potenza, esperienza internazionale e fiuto per il gol: Lauritsen arriva alla Sampdoria dopo tre stagioni come giocatore chiave dello Sparta Rotterdam, squadra con la quale ha collezionato 132 presenze, segnato 46 gol e fornito 21 assist, affermandosi come uno degli attaccanti più costanti e prolifici dell’Eredivisie, andando in doppia cifra in ogni singola stagione con i biancorossi olandesi.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Herkules, il centravanti norvegese ha sviluppato la sua carriera in patria indossando le maglie di Urædd, Pors Grenland e Odd. Quindi, all’età di 25 anni, il trasferimento nei Paesi Bassi, dove è diventato un dei marcatori più prolifici dello Sparta Rotterdam.

Come centravanti, Lauritsen unisce forza, tecnica e intelligenza tattica. Forte nel gioco aereo, è un attaccante capace di proteggere la palla, guidare la squadra e creare spazi per i suoi compagni, facendo affidamento anche sulla sua forte capacità di finalizzazione. La sua presenza in area di rigore unisce mobilità, generosità e lettura del gioco che lo rendono una costante minaccia offensiva per gli avversari.

Con il suo arrivo, la Sampdoria si assicura un centravanti nel pieno della maturità calcistica. Benvenuto, Tobias.