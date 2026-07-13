Sampdoria, Tutino due anni dopo: attaccante con poco mercato in cerca di rilancio

La Sampdoria due estati fa accoglieva con entusiasmo Gennaro Tutino. Due stagioni fallimentari dopo, l’attaccante campano affronta la preparazione in Valle Camonica con uno spirito simile ma alimentato da ragioni opposte. I flop con Sampdoria e Avellino fanno sì che non vi sia la fila per provare ad accaparrarsi il classe 1996 ed allora l’obiettivo sembra essere provare a riconquistare l’ambiente blucerchiato.

Tutino si è presentato in ritiro in ottima forma e ha affrontato i primi allenamenti con un piglio che Corradi e lo staff hanno notato. Se due anni fa la motivazione a mille era data dalla prospettiva di una carriera in rapida ascesa, adesso la voglia di riscatto è il motore principale.

Non è difficile intuire che la Sampdoria non spenderà chissà quanto sul mercato. Ecco quindi che il rilancio di Tutino potrebbe convenire anche al club. D’altronde, le qualità se ci sono è impossibile perderle mentre era facilissimo perdersi in quel marasma che era la Sampdoria di Accardi-Manfredi. Senza dimenticare l’infortunio alla caviglia che lo ha bloccato nel gennaio 2024 e ne ha condizionato la scorsa annata.

Sono tanti i punti interrogativi dello scacchiere blucerchiato. Insigne e Begic, se in condizione, dovrebbero essere sicuri della maglia da titolare. Nel ruolo di prima punta, Américo Branco deve cercare un centravanti classico forte fisicamente, ma Tutino può rappresentare una variante tattica più mobile che potrebbe rivelarsi interessante. Inoltre, giocherà sicuramente con meno pressione date le poche aspettative nei suoi confronti: nel 2024 arrivava dopo 20 goal in 35 partite con il Cosenza. Nelle ultime due stagioni, invece, ha realizzato appena 6 goal in 32 presenze.

Pedrola “adios”

Estanis Pedrola è sul mercato e per lui si profila il ritorno in Spagna. L’esterno si è trovato bene con il Las Palmas e sembra essere orientato verso il ritorno in un calcio come quello iberico che sente maggiormente nelle sue corde, nonostante il buon feeling con l’ambiente blucerchiato.

Rumor blucerchiati

Al momento Bernardo Corradi sta lavorando con una squadra in cui mancano parecchie pedine fondamentali. In primis, il portiere titolare. I nomi circolati sono quelli di Semper, Scuffet, Sportiello e Audero.

Mancano i difensori centrali, con l’unico innesto Stefan Gartenmann che ha svolto con il gruppo la prima parte dell’allenamento, per proseguire poi con un programma specifico in palestra. Possibili contatti con Giorgini della Juve Stabia. Per la casella di terzino sinistro, è spuntato il nome di Charalampos Lykogiannis, ex Bologna. Nel ruolo di punta centrale, rumor su Ihlas Bebou e Umut Bezok. Entrambi svincolati, il primo viene dall’Hoffenheim e il secondo dall’Eyüpspor (Turchia). Nomi che di certo non infiammano la piazza, mentre più appeal avrebbero Camarda, Pecorino, Pittarello e Artistico. Attaccanti che già conoscono il calcio italiano. Tra i carneade svincolati, anche il norvegese Tobis Lauritsen.