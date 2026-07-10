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Sampdoria, Tey e i massimi dirigenti hanno incontrato la sindaca Silvia Salis

Tey è stato accompagnato dal presidente Francesco De Gennaro e dal nuovo ceo corporate Claudio Morelli

salis tey

Genova. I massimi dirigenti e il proprietario della Sampdoria Joseph Tey hanno incontrato la sindaca Silvia Salis a Palazzo Tursi.

Tey è stato accompagnato dal presidente Francesco De Gennaro e dal nuovo ceo corporate Claudio Morelli.

Secondo quanto è trapelato da Palazzo Tursi è stato un incontro puramente conoscitivo e di cortesia all’inizio della nuova stagione dei blucerchiati con Tey principale finanziatore, che dopo l’era Matteo Manfredi, ha rivoluzionato dirigenti e staff.

“Oggi abbiamo proseguito il confronto con le società calcistiche per condividere il percorso che porterà al restyling dello stadio Luigi Ferraris – ha scritto Salis sui social – e dopo aver incontrato nelle passate settimane Dan Sucu, presidente del Genoa, ho ricevuto a palazzo Tursi il proprietario dell’Uc Sampdoria Joseph Tey, accompagnato dal presidente e dal Cep Corporate”.

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