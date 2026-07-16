Sampdoria, ecco la prima maglia 2026-2027: l’home kit rende omaggio alla storica del 1946

Genova. Ottant’anni di storia celebrati nella prima maglia della Sampdoria 2026-2027, svelata questa mattina, 16 luglio. L’home kit celebra il 1946, quando il 12 agosto la Sampdoria nacque dalla fusione tra la Sampierdarenese e l’Andrea Doria. La realizzazione è di Macron, partner tecnico del club. Il club lo ha presentato con un video che mescola immagini storiche con location urbane e trofei in bella vista.

Ecco la comunicazione sul sito ufficiale:

Una divisa che rende omaggio alle origini della Sampdoria e che trae ispirazione dalla storica maglia del 1946, reinterpretandone i codici estetici attraverso una cura sartoriale del dettaglio e una progettazione contemporanea. Un kit capace di racchiudere in ogni elemento la storia, l’identità e l’orgoglio di una società unica nel panorama calcistico nazionale e internazionale, la cui maglia è stata più volte definita come la più bella del mondo.

La nuova maglia Home 2026/27 si presenta nel tradizionale blu royal con colletto a polo in maglieria e ripropone fedelmente gli elementi che da ottant’anni ne definiscono l’unicità: le iconiche bande orizzontali bianco-rosso-nero-bianco – rialzate sul petto proprio come agli albori – attraversate al centro dallo scudo di San Giorgio.

Il tributo agli ottant’anni del club si esprime attraverso una serie di dettagli esclusivi. L’intera maglia è infatti caratterizzata da una grafica embossata all-over che riproduce uno speciale logo celebrativo realizzato per l’anniversario: il numero 80, dove lo zero è rappresentato dallo scudo di San Giorgio, racchiuso all’interno di una corona d’alloro sormontata dalla silhouette del Baciccia, simbolo identitario della Sampdoria. Un elemento grafico che impreziosisce il capo e ne rafforza il valore commemorativo.

Sul fondo della maglia trova spazio un ulteriore dettaglio celebrativo: un tape interno personalizzato che, su sfondo blucerchiato e con stampa oro, riporta le date 1946 e 2026, insieme a tutti i trofei conquistati dal club nel corso della sua storia.

Sul petto trovano spazio, in applicazione termoplastica, il Macron Hero sul lato destro e lo stemma dell’U.C. Sampdoria sul lato cuore. Sul retrocollo esterno, sempre in bianco e in stampa siliconata, compare nuovamente il logo celebrativo dell’80° anniversario.

Il backneck interno è infine personalizzato con un’etichetta esclusiva suddivisa da una banda blucerchiata: da un lato il logo degli 80 anni, dall’altro lo stemma della Sampdoria, accompagnati dal Macron Hero e dalla scritta Designed in Bologna, a testimonianza di come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus.

Il game set è completato da pantaloncini bianchi con coulisse blu royal. Un altro riferimento storico presente nel kit è rappresentato dalla scelta dei calzettoni, a bande orizzontali alternate bianche e blu royal esattamente come venivano utilizzati nei primi decenni di storia del club blucerchiato.

Come tutti i kit realizzati da Macron per i propri club partner, anche la nuova Home dell’U.C. Sampdoria è prodotta utilizzando Eco Fabric, tessuti ottenuti da poliestere 100% riciclato post-consumer. Il principale materiale impiegato è Eco Poly Piquet, sviluppato appositamente per i set da gioco per garantire leggerezza, comfort, resistenza e massima traspirabilità durante la performance sportiva.

Il nuovo Home Kit 2026/27 dell’U.C. Sampdoria, insieme a tutti i capi della collezione realizzata da Macron per il club blucerchiato, è disponibile presso SampCity, al Macron Sports Hub di Genova, sul sito ufficiale del club e nella sezione dedicata all’U.C. Sampdoria su macron.com.