Sampdoria, per Begic lesione al retto femorale

Genova. Prosegue la preparazione della Sampdoria Alta intensità nella quinta doppia seduta in Alta Valle Camonica per la Sampdoria, con una non bella notizia per Begic. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una leggera lesione al retto femorale della gamba destra: il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico di recupero e verrà valutato con ulteriori controlli nel corso delle prossime settimane.

Dopo una prima fase di prevenzione in palestra, Bernardo Corradi e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una serie di ripetute in salita, quindi esercitazione tattica e partitella ad alta intensità sul campo comunale di Temù.

Nel pomeriggio attivazione in palestra e sul campo, possessi ed esercitazioni tattiche.

Scarico di gestione per Estanislau Pedrola. Programma personalizzato per Stefan Gartenmann. Prosegue invece il percorso di riatletizzazione per Lorenzo Insigne.

Nel pomeriggio a riposo Tommaso Casalino, influenzato. Domani, sabato, è in agenda una sessione mattutina e la prima amichevole stagionale: alle ore 17.00 c’è il Taverne.