Sampdoria, Lorenzo Malanca andrà in prestito al Vado

Lorenzo Malanca andrà a fare un’esperienza in prestito. Il classe 2007, cresciuto nel vivaio della Sampdoria, non si sposterà molto da Genova: la sua nuova squadra sarà il Vado.
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Per il difensore classe 2007 si prospetta un'esperienza in Serie C con la maglia rossoblù della società vadese
A preannunciarlo è stato il direttore sportivo rossoblù Paolo Mancuso in un’intervista rilasciata a IVG.it. Ritroverà mister Mattia Pastorino, ex tecnico delle giovanili blucerchiate.
Dopo la vittoria del campionato di Serie D nella scorsa stagione, i savonesi sono approdati nel professionismo a circa ottant’anni dall’ultima volta. Malanca avrà così l’opportunità di farsi le ossa nel campionato di Serie C, dove il Vado sarà impegnato nel Girone B.