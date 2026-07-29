Sampdoria, Lorenzo Malanca andrà in prestito al Vado

A preannunciarlo è stato il direttore sportivo rossoblù Paolo Mancuso in un’intervista rilasciata a IVG.it. Ritroverà mister Mattia Pastorino, ex tecnico delle giovanili blucerchiate.

Dopo la vittoria del campionato di Serie D nella scorsa stagione, i savonesi sono approdati nel professionismo a circa ottant’anni dall’ultima volta. Malanca avrà così l’opportunità di farsi le ossa nel campionato di Serie C, dove il Vado sarà impegnato nel Girone B.