Sampdoria, Lorenzo Insigne ha svolto le visite mediche

Genova. Inizia l’iter pre ufficializzazione per Lorenzo Insigne, pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. L’ex capitano del Napoli, per il quale ieri è stata raggiunta l’intesa definitiva, è arrivato a Genova nella notte.
Questa mattina Insigne ha svolto le visite mediche alla Casa della Salute di Quarto, poco dopo le 9:30. Poi si è recato nuovamente all’AC Hotel con il suo entourage.
Ora non resta che attendere l’annuncio del club che darà inizio al suo percorso alla Sampdoria. L’accordo è annuale con un’opzione di rinnovo fino al 2028 in base alle presenze. Il giocatore si unirà al ritiro con la squadra a Ponte di Legno.