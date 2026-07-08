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Sampdoria, Lorenzo Insigne ha svolto le visite mediche

Si attende solo l'ufficialità per l'ex capitano del Napoli in blucerchiato: una "pazza idea" che sta per diventare realtà

Genova. Inizia l’iter pre ufficializzazione per Lorenzo Insigne, pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. L’ex capitano del Napoli, per il quale ieri è stata raggiunta l’intesa definitiva, è arrivato a Genova nella notte.

Questa mattina Insigne ha svolto le visite mediche alla Casa della Salute di Quarto, poco dopo le 9:30. Poi si è recato nuovamente all’AC Hotel con il suo entourage.

Ora non resta che attendere l’annuncio del club che darà inizio al suo percorso alla Sampdoria. L’accordo è annuale con un’opzione di rinnovo fino al 2028 in base alle presenze. Il giocatore si unirà al ritiro con la squadra a Ponte di Legno.

 

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