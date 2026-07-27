La Sampdoria lancia due divise omaggio alla Sampierdarenese e all’Andrea Doria

Genova. In occasione dell’80° anniversario, la Sampdoria, insieme a Macron, presenta due divise che raccontano il passato e rendono omaggio alla Ginnastica Comunale Sampierdarenese e alla Ginnastica Andrea Doria, reinterpretando in chiave contemporanea le maglie storiche delle due società fondatrici.

Il kit della Sampierdarenese

Il primo dei due game set speciali che il club blucerchiato indosserà nella stagione 2026/27 si ispira alla divisa della Sampierdarenese, società fondata nel 1891 nello storico quartiere genovese e una delle due anime che, nel 1946, diedero vita all’attuale U.C. Sampdoria.

La maglia Samp presenta una base bianco crema, attraversata al centro da due ampie bande orizzontali, una rossa e una nera, realizzate in stampa sublimata. Il collo a V e i bordi delle maniche sono in maglieria nera, mentre l’intero capo è impreziosito da una grafica embossata che riproduce il logo celebrativo degli 80 anni del club: il numero 80, con lo scudo di San Giorgio al posto dello zero, racchiuso in una corona d’alloro sormontata dal profilo del Baciccia.

Sul petto, il Macron Hero e lo stemma della Sampdoria sono applicati tramite stampa termoplastica. Il logo celebrativo è riproposto anche sul retrocollo esterno, mentre all’interno del fondo maglia un tape con banda blucerchiata riporta, in oro, le date 1946 e 2026 insieme ai trofei conquistati dal club.

Questo kit è completato da due diverse combinazioni. La prima prevede pantaloncini neri con coulisse coordinata e calzettoni con dettagli rossi e neri; la seconda comprende pantaloncini color crema con coulisse nera e calzettoni nella stessa tonalità, caratterizzati da bande superiori rosse e nere.

La divisa dell’Andrea Doria

Il secondo game set di questa serie speciale completa il tributo alle origini blucerchiate rendendo omaggio alla Ginnastica Andrea Doria, fondata nel 1900. La maglia Doria riprende lo storico modello a quarti bianco e blu, reinterpretato attraverso un design contemporaneo: la parte destra è blu navy e quella sinistra bianca, con la disposizione dei colori invertita sulle maniche. Il collo a polo e i bordi delle maniche sono realizzati in maglieria bianca, mentre al centro della maglia è applicata la patch con la croce di San Giorgio, simbolo della città di Genova.

Anche questo kit presenta la grafica embossata con il logo celebrativo degli 80 anni e gli stessi dettagli commemorativi della maglia Samp. La divisa è completata da pantaloncini e calzettoni blu navy, questi ultimi caratterizzati da un bordo superiore bianco.

Entrambi i kit sono realizzati in Eco Poly Piquet, tessuto appartenente alla famiglia degli Eco Fabrics e composto al 100% da poliestere ricavato da plastica riciclata post-consumer. Il pannello posteriore in Eco Micromesh e gli inserti in Eco Mesh assicurano leggerezza e un’elevata traspirabilità.

I nuovi kit 2026/27 dell’U.C. Sampdoria, così come tutti i capi di abbigliamento e accessori della linea merchandising realizzati da Macron per i blucerchiati, sono disponibili presso SampCity, al Macron Sports Hub di Genova, sul sito ufficiale del club e nello spazio dedicato sul sito macron.com.

