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Sampdoria, ecco i convocati per Ponte di Legno

Francesco Conti proseguirà a Genova la fase di recupero post intervento al ginocchio destro dello scorso maggio

mugnaini sampdoria bogliasco

Genova. Dopo altri test atletici al Mugnaini di Bogliasco, la Sampdoria ha sostenuto questa mattina sessioni di forza in palestra (divisa in tre gruppi), quindi situazioni tattiche agli ordini di Bernardo Corradi e del suo staff.

Domani, domenica, è prevista la partenza in pullman per il ritiro di Ponte di Legno (Brescia), dove nel pomeriggio la squadra sosterrà il primo allenamento sul prato del centro sportivo di Temù.

Francesco Conti proseguirà a Genova la fase di recupero post intervento al ginocchio destro dello scorso maggio. Di seguito l’elenco dei 32 convocati. Il calciomercato cambierà ancora la fisionomia della squadra, ma intanto ecco i nomi:

Portieri: Ghidotti, Krastev, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Diop, Ferrari, Gartenmann, Malanca, Riccio.

Centrocampisti: Abildgaard, Amarandei, Bellemo, Casalino, Esposito, Ferri, Girelli, Henderson, Lelli, Rodella.

Attaccanti: Begić, Forte, Insigne, La Gumina, Mezzotero, Paratici, Pedrola, Sinani, Sekulov, Tutino.

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